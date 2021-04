Tutti noi sappiamo che la colazione è il pasto principale del giorno. Ci dà la carica giusta per affrontare l’intera giornata. E possiamo assaporare un momento conviviale in più con i nostri famigliari.

Ma siamo davvero sicuri di fare le giuste scelte? Non stiamo sbagliando qualcosa? Proviamo a ragionarci su.

È davvero incredibile quanti errori commettiamo quando prepariamo la colazione per noi e la nostra famiglia ed ecco come fare per non commetterli più

Quando ci mettiamo a tavola dobbiamo pensare a ciò che andremo a mangiare. Un apporto calorico sbagliato può influenzare negativamente diversi fattori della nostra vita. E quindi danneggiarci.

Dobbiamo innanzitutto dosare bene le quantità e non fare rinunce azzardate.

Iniziamo bevendo qualche liquido. Ma non facciamoci ingannare da strane bevande miracolose. È meglio privilegiare sempre elementi semplici come tè e caffè. Se lo digeriamo, non rinunciamo mai al latte. È ideale per grandi e piccini.

Se favoriamo una dieta vegana, oltre al classico latte di soia potremmo anche proporre quello di cocco o di riso. Così saremo in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Concentriamoci sugli alimenti solidi

È sbagliata l’idea irrazionale di rinunciare ai nutrimenti principali per il falso mito del dimagrimento.

La giusta quantità di carboidrati al mattino è un’ottima fonte di energie. Come per ogni cosa non dobbiamo esagerare. È preferibile poi scegliere cereali integrali.

Inoltre, possiamo utilizzare gli avanzi del pane vecchio. La zuppa di pane e latte è famosa dalla notte dei tempi. Ed è sempre un’occasione per evitare gli sprechi.

Ottimo consiglio da seguire è quello di mangiare con calma. Assaporiamo ogni singolo gusto che percepiamo. Questo farà sì che i principi attivi vengano assorbiti e digeriti con più facilità.

Non rinunciamo mai alla prima colazione. Il benessere del nostro organismo parte anche da lì.

