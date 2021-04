In questo periodo sentiamo costantemente la parola “igienizzare”. Conosciamo tutti l’importanza dell’igienizzazione e ci prestiamo molta attenzione. Che sia per il corpo o per la casa siamo ormai tartassati dallo scegliere il detergente migliore.

Quale ha le caratteristiche ottimali? Ed il rapporto qualità prezzo? Di composizione chimica o naturale?

Ecco l’eccezionale anticalcare profumato e naturale ideale per far risplendere le nostre case di cui tutti parlano e che stravolgerà la nostra vita

Tutti noi conosciamo gli agrumi. Ma conosciamo l’acido citrico?

Questa sostanza contiene un pH acido ideale per essere usato come anticalcare. In natura lo si trova nel limone ma possiamo comprarlo anche in polvere. Chiediamolo al nostro farmacista o rechiamoci in un negozio biologico per trovarlo. Diluito con l’acqua forma un composto perfetto per lavare sia i sanitari che alcune parti della cucina.

Il suo buon profumo di fresco è inconfondibile.

È sicuramente la scelta più economica e meno inquinante

Bisogna dire però che il processo sarà sicuramente più macchinoso nella nostra versione fatta in casa. Capiterà di certo la volta in cui non avremo il tempo di preparalo. Possiamo allora optare su prodotti più commerciali che troviamo facilmente nei supermercati. Ricordiamo però di controllare che ne contengano un’alta percentuale. Altrimenti non ne sarà valsa la pena di spendere di più.

Noteremo subito un enorme cambiamento in positivo nell’utilizzarlo. Le superfici delle nostre case risulteranno ben sgrassate ed igienizzate. Quasi più splendenti.

Inoltre, è un ingrediente multiuso. Proviamolo come brillantante se siamo stufi di usarlo solo per il calcare. Il risultato ci stupirà. Le nostre finestre ci sembrano sempre sporche? Proviamo ad usarlo per la pulizia dei vetri. La casa sembrerà subito più luminosa. Inoltre, potremo utilizzarlo anche come disincrostante per la lavatrice.

Unica raccomandazione. Non usiamolo mai sul legno o sul marmo. La forte azione corrosiva creerebbe dei danni irreparabili. Meglio non rischiare.

Ecco quindi svelato l’eccezionale anticalcare profumato e naturale ideale per far risplendere le nostre case di cui tutti parlano e che stravolgerà la nostra vita.

Non ci resta che provarlo subito. Finalmente la nostra casa sarà veramente pulita e raggiante.

