Da sempre la forma fisica è un punto fondamentale nella nostra quotidianità. Alcuni di noi ne fanno una sana abitudine ed altri ricorrono ad un allenamento sportivo drastico per ottenere il peso forma che tanto vorremmo raggiungere!

Ma basta davvero ricorrere ad esercizi last-minute? O è meglio abituarsi con regolarità all’attività motoria?

Condurre una vita sana ed attiva serve a tutti noi. Sia per il benessere fisico che per quello mentale.

A volte, però, tendiamo ad essere pigri o non abbiamo tempo da dedicarci. Risultato? Ci ritroviamo con qualche chilo di troppo che vorremmo perdere. E così vogliamo correre ai ripari.

Ma c’è un modo che ci permette di tornare in forma?

Certamente ed è più facile del previsto. Per prima cosa dobbiamo ricordarci che per raggiungere veri obiettivi dobbiamo avere costanza. L’ideale sarebbe dedicarsi almeno tre ore a settimana. Alternare i giorni di allenamento con quelli di riposo ed associare una dieta sana e bilanciata.

Ecco qual è l’incredibile workout total body facile e adatto a tutti che ci permette di tornare subito in forma. Un workout esteso “a tutto il corpo” richiede di allenare braccia, addominali e gambe.

Gambe

Dobbiamo sempre ricordarci degli esercizi fondamentali: squat ed affondi. Richiedono molta coordinazione e per questo c’è un maggiore dispendio energetico. Entrambi gli esercizi possono essere fatti a corpo libero o con l’utilizzo dei pesi. Attenzione però: iniziamo sempre con dei carichi bassi. Man mano che impareremo bene il movimento dell’esercizio potremo progredire aumentando il peso.

Addominali

L’esercizio più completo è sicuramente il plank. Richiede di mantenere in tensione una corretta posizione del corpo stando solo su avambracci e punte dei piedi. La tenuta può variare da un minimo di trenta secondi per arrivare fino oltre il minuto. Una valida alternativa? Gli addominali obliqui. Si allenano con l’utilizzo di un peso: partiamo da seduti, solleviamo appena la punta dei piedi e ruotiamo il busto. Il peso farà sì che il corpo si mantenga in tensione durante l’esercizio.

Braccia

Infine, ma non meno importanti, gli esercizi per le braccia. Possiamo iniziare con le semplici flessioni. In alternativa utilizzare gli elastici ci permette di allenare più di un fascio muscolare. Altro ottimo inizio si può avere utilizzando i manubri. Ci basterà impugnarli ad altezza spalle e poi distendere le braccia verso l’alto.

Se siamo agli inizi dedichiamoci un’ora al giorno per fare allenamento. Ricordiamoci sempre di eseguire almeno tre serie da quindici ripetizioni di ciascun esercizio. Un consiglio? Cominciamo da quello che ci sembra più pesante, una volta svolto tutti gli alti ci sembreranno molto più facili.

Ora conosciamo l’incredibile workout total body facile e adatto a tutti che ci permette di tornare in forma.

I risultati visibili e duraturi nel tempo arrivano solo con costanza e determinazione. Non facciamoci intimorire.

Investiamo al meglio il tempo che abbiamo per sentirci la versione migliore di noi stessi.

Approfondimento

Per approfondire l’argomento si consiglia la lettura di questo articolo.