Se settimana scorsa ci aveva lasciati con un forte segnale rialzista (Un altro ostacolo è stato abbattuto a Wall Street lanciando il Dow Jones verso quota 38.000) quella appena conclusasi ha visto i primi segnali di cedimento che bisogna monitorare con molta attenzione. Quindi, settimana prossima sarà decisiva per capire il futuro dei mercati azionari americani a Wall Street.

D’altra parte dopo cinque settimane consecutive al rialzo, per la prima volta la chiusura settimanale è stata inferiore all’apertura. Questo segnale di debolezza, poi, va monitorato con particolare attenzione anche alla luce del frattale previsionale annuale. Come si vede, infatti, la previsione è di un piccolo ritracciamento prima della fine dell’anno.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Settimana prossima sarà decisiva per capire il futuro dei mercati azionari americani a Wall Street: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 12 novembre a quota 36.100,31 in rialzo dello 0,56% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,63%.

Time frame giornaliero

A livello giornaliero la tendenza in corso è rialzista, ma, nonostante il recupero di venerdì, le ultime quattro sedute hanno evidenziato una certa debolezza delle quotazioni.

Come si vede dal grafico, infatti, da martedì a giovedì il Dow Jones ha visto la rottura al ribasso del supporto (ex resistenza) in area 36.120. Venerdì c’è stato un tentativo di recupero, ma si è fermato sotto il livello chiave.

Le prossime sedute, quindi, saranno decisive per capire da che parte si muoverà il Dow Jones.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. L’inversione al ribasso, invece, si concretizzerebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 35.250.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi ci ha lasciato due segnali contraddittori. Da una parte la rottura della forte resistenza in area 35.980 è stata confermata. Dall’altra, come dicevamo in precedenza, per la prima volta dopo cinque settimane la chiusura settimanale è stata inferiore all’apertura.

La chiusura di settimana prossima, quindi, sarà decisiva per capire da che parte si muoveranno le quotazioni.

Time frame mensile

Siamo solo a metà mese, ma l’andamento di novembre sta confermando la chiusura di ottobre che ha visto l’immediato recupero della rottura del supporto in area 33.950 osservato in chiusura a settembre. In questo caso gli obiettivi per i prossimi mesi sono quelli indicati in figura dalla linea continua.