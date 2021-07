C’è un problema che si presenta spesso d’estate e che non fa stare per nulla tranquilli molti di noi. Questo problema è rappresentato da un fastidioso ronzio che si avvicina al nostro giardino o al nostro balcone. Il rumore è causato proprio dalle vespe, un insetto tipico dell’estate che potrebbe portare a conseguenze spiacevoli. Diverse persone sono addirittura allergiche alla sua puntura e tentano in tutti i modi di tenere lontano questo insetto. Ma forse un’erba aromatica potrebbe davvero fare la differenza. Vediamo di quale stiamo parlando.

Sembra incredibile ma coltivare quest’erba aromatica terrà sempre lontane le vespe

Tenere lontane le vespe dalla propria casa non è esattamente un gioco da ragazzi. E a volte si potrebbero anche creare dei nidi, che rendono il tutto ancora più difficile. In questo caso, per evitare la formazione di un nido, possiamo creare un piccolo telaio che protegga gli angoli della nostra casa. Ma intanto, se le vespe continuano ad avvicinarsi, dobbiamo attrezzarci. E c’è una cosa che possiamo fare: coltivare nel giardino o sul balcone del delizioso rosmarino. Non solo questo ci sarà utile in cucina, perché avremo un condimento pronto per noi, ma soprattutto terrà lontane le vespe.

Ecco come sfruttare assieme rosmarino e menta per allontanare le vespe e per abbellire al contempo il giardino o il balcone

Sfruttare le proprietà del rosmarino sarà semplicissimo. Infatti, per assicurarci un risultato con i fiocchi, dovremo accoppiarlo con la menta. Con i rami di queste due erbe, ora, realizziamo un piccolo bouquet. Possiamo seguire il nostro gusto per dar vita a un oggetto di arredamento da mettere nel balcone o nel giardino. Sistemiamolo dove di solito vediamo più vespe e lasciamolo appeso. Vedremo che l’odore forte terrà lontano questo animaletto! E, quando le erbe avranno perso la forza del loro odore e vedremo nuovamente delle vespe nel giardino, sapremo che è arrivato il momento di sostituirlo.

Perciò, sembra incredibile ma coltivare quest’erba aromatica terrà sempre lontane le vespe! Da oggi conosciamo un trucco per non sentire più ronzii e non avere più paura di questo animaletto! Molti, infatti, essendo anche allergici, potrebbero avere l’ansia che una vespa si avvicini al balcone. Ma in questo modo, ne vedremo davvero pochissime e potremmo sicuramente goderci le giornate al sole con più tranquillità e serenità.

