Conosciuto fin dall’antichità, questa verdura dalla forma sferica si presta a molteplici modalità di impiego in cucina. Stiamo parlando del cavolo. Buonissimo da crudo, può essere anche spadellato, farcito, bollito, arrostito ecc. così da esaltare lo chef che è in noi.

Le sue innumerevoli sostanze nutritive, però, risaltano nella cottura a vapore. Il cavolo è un toccasana per la nostra salute. Come sottolineato sia dalla Fondazione Veronesi che da Humanitas questo alimento è ricco di antiossidanti. Il suo consumo potrebbe giovare addirittura alla nostra vista e alla nostra pelle.

Ricco di vitamine (A, C, E, K, e B) contribuisce a salvaguardare la salute cardiovascolare, favorisce il buon funzionamento del nostro metabolismo e può aiutare a combattere l’aterosclerosi.

Ecco perché è proprio col cavolo che non dobbiamo farci scappare questa ricetta con proprietà benefiche pazzesche. Mangiare bene, ma in modo sfizioso, è il modo giusto per rimanere in perfetta salute senza rinunciare ad un’esplosione di sapori in bocca.

E che cavolo mangiamo?

Abbiamo parlato di “cavolo”, in realtà dovremmo parlare di “cavoli”. Ebbene sì, non ne esiste solo uno ma tante tipologie differenti. Abbiamo il cavolo bianco, perfetto per condire la pasta al forno o lessato. Il cavolo verde ottimo sia crudo che cotto e perfetto per la minestra. Il cavolo viola e quello nero sono fantastici per le zuppe. Il cavolo rosso che da crudo dà il suo meglio, infatti è gustosissimo nelle insalate. La verza, il cavolo cinese, i cavoletti di Bruxelles sono altri esempi. Insomma, il nostro consiglio è quello di provarli tutti, ma vediamo come utilizzare, in cucina, una fra queste tipologie.

È col cavolo che non dobbiamo farci scappare questa ricetta con proprietà benefiche pazzesche

Zuppa di cavolo con cozze

Ingredienti per 2 persone: 250 gr di cavolo nero, 500 gr di cozze, 120 gr di fagioli cannellini bolliti, mezzo scalogno, pane tostato, olio e sale q.b.

Procedimento

Per cominciare bisogna prendere le foglie del cavolo, lavarle bene e bollirle in una pentola per circa 15/20 minuti. Nel frattempo, pulire le cozze e tagliare lo scalogno a fettine facendolo cuocere in una pentola per circa due minuti con l’olio. Successivamente, aggiungerci tutte le cozze ed alzare il fuoco finché non vedremo i gusci aprirsi da soli.

Con uno scolapasta rimuovere le cozze e metterle in un contenitore a parte, lasciando il fondo in una casseruola. In essa stuferemo per circa 6 minuti i fagioli e i cavoli lavati e scolati. A seconda dei gusti, le verdure cotte possono essere lasciare in modo grossolano, o schiacciate rendendole una crema.

Per rendere la ricetta più appetibile e di impatto, usare un piatto di colore scuro per far risaltare i colori accesi degli ingredienti. Disporre sul fondo le verdure con sopra i molluschi, per metà sgusciati. Un filo d’olio finale a crudo e dei tocchetti di pane tostato messi in mezzo al piatto, completeranno la ricetta. Buon appetito!

Consiglio

Il cavolo e i molluschi rilasciano un odore molto forte in fase di cottura. Leggere “come avere una cucina sempre profumata da fare invidia ai nostri amici” ci svelerà qualche trucchetto per contrastare spiacevoli odori.