I capelli sono da sempre l’ostacolo giornaliero di ogni donna, che ogni giorno lotta contro il tempo per poterli sistemare al meglio. In molti casi si riesce a domarli senza molti sforzi, in altri casi c’è bisogno di un miracolo per poter uscire di casa dignitosamente.

Questo accade nella maggior parte dei casi quando i capelli sono stressati da frequenti colorazioni. Infatti è proprio in questi casi che bisogna adoperarsi e trovare delle giuste soluzioni per poter rimediare a questo disastro. Ed ecco, quindi, i 5 consigli da poter utilizzare anche subito, per i capelli colorati, che finalmente torneranno a risplendere e ad essere morbidi e sani.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

In pochi conoscono questi facili rimedi per poter ottenere una chioma splendente

La maggior parte delle donne prima o poi nella vita si è dovuta scontrare con le colorazioni dei capelli, o per necessità o per cambiare look. Quest’abitudine purtroppo a lungo andare può danneggiarli. Ma con alcuni consigli fondamentali per poterli mantenere sani e belli, si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo. E finalmente, si riusciranno a sistemare i capelli senza molti sforzi.

Uno dei punti cruciali è quello dei continui lavaggi. Lavare i capelli in modo frequente, potrebbe far sbiadire la tintura rapidamente portandoli ad un colore più chiaro o addirittura diverso da quello che c’era prima. La soluzione migliore è quella di resistere con acconciature semplici come uno chignon, coda di cavallo e così via. Inutile dire che la pulizia è importante, quindi quando i capelli saranno sporchi, sarà meglio lavarli.

Con questi 5 consigli finalmente i capelli colorati torneranno a risplendere e ad essere morbidi e sani

Anche i prodotti fanno la differenza e bisognerebbe sempre prediligere prodotti adatti ai propri capelli. Esistono molti tipi di shampoo in commercio, ad esempio quello per i capelli fini, per quelli crespi, grassi e così via. Ovviamente ognuna di queste formule potrebbe agire in modo diverso sui capelli.

In commercio si possono trovare svariate formule per capelli colorati che possono essere adatte al tipo di capello specifico. Magari nella scelta sarà meglio evitare i solfati che privano i capelli degli oli naturali e nel caso dei capelli colorati, questi sono una delle cause di sbiadimento del colore.

Per curare i capelli a fondo, dopo averli lavati con uno shampoo adatto, si potrà utilizzare un balsano o una maschera nutriente per capelli secchi e crespi. Solitamente questa formula è adatta per riparare il capello a fondo e con una idratazione costante, i capelli inizieranno a risplendere già dopo il secondo lavaggio.

Infine, arrivato il momento dell’asciugatura, non bisogna strofinare i capelli nell’asciugamano, ma tamponarli. Prima di iniziare ad utilizzare il phon, occorrerà applicare una lozione termoprotettiva. Questa sarà fondamentale per evitare che i capelli si increspino proteggendoli fino ad alte temperature.

Approfondimento

Tutti impazziti per questo nuovo colore foliage d’autunno per i capelli di tutte le età