Mangiare frutta fresca è sicuramente importante per la salute. Ma a volte bere un succo al volo è più pratico. Quali sono allora i migliori succhi da scegliere? Talvolta si tratta dei più ignorati: non a tutti è noto, ma questo succo di frutta potrebbe aiutare nell’assunzione di preziosi antiossidanti. Scopriamo quale.

L’importanza degli antiossidanti

Si sente spesso parlare dell’importanza degli antiossidanti, ma non tutti sanno davvero di cosa si tratta. Come spiegano gli esperti della Fondazione Veronesi, gli antiossidanti non sono altro che sostanze in grado di combattere i radicali liberi. Questi ultimi danneggiano le strutture delle cellule, e in particolare il DNA.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Insomma, gli antiossidanti agiscono come protettori delle cellule. È dunque chiaro che assumere gli antiossidanti è importantissimo. Il modo migliore per farlo è sicuramente una dieta ricca di frutta fresca e verdura. Per esempio si può gustare un frutto poco conosciuto ma contenente molta vitamina C, un potente antiossidante. Anche gli oli vegetali, grazie alla vitamina E, hanno proprietà antiossidanti.

I succhi di frutta, soprattutto se zuccherati, non possono quindi sostituire la frutta fresca. Ma è comunque bene sapere che esiste un succo con un contenuto davvero elevato di antiossidanti. E non è fra quelli più comuni.

Non a tutti è noto, ma questo succo di frutta potrebbe aiutare nell’assunzione di preziosi antiossidanti

Ogni succo di frutta ha proprietà benefiche diverse. Ce n’è uno, per esempio, che contribuisce a migliorare la salute del cervello. Un altro che aiuta a tenere alla larga i malanni di stagione.

Ecco perché, quando si fa la spesa, variare conviene. Al posto di comprare i soliti gusti, si può provare il succo d’uva nera: è infatti quello che contiene una concentrazione più alta di antiossidanti utili all’organismo.

Il succo d’uva nera si può anche preparare in casa. Basta infatti versare in una pentola 600 ml d’acqua, 1 kg d’uva e il succo di un limone, facendo cuocere a fiamma moderata il tutto. Per un risultato più aromatico, è possibile aggiungere cannella, chiodi di garofano o bacche di ginepro.

Dopo circa un quarto d’ora di cottura, ricavare il succo usando un passaverdura e filtrare il liquido ottenuto. A piacere si può zuccherare la bevanda o addolcirla col miele. Ecco pronto un succo genuino che aiuta a mantenersi in salute.