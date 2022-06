Quando si tratta di organizzare la prossima vacanza si tiene conto dei costi e della stagionalità. Purtroppo, le ferie di molti lavoratori coincidono col mese di agosto. Certamente questo non è il periodo migliore per risparmiare, poiché gli albergatori alzano i prezzi degli alloggi alle stelle.

Per fortuna il discorso non varrebbe per ogni singola zona d’Italia. Chi vuole godere di spiagge bellissime e mare mozzafiato potrà con stupore scoprire posti ancora piuttosto economici. Tra le mete di cui si parla ce n’è una che si trova in terra salentina, nella bellissima Puglia.

È ideale per le famiglie e si spende poco anche ad agosto. Un’occasione imperdibile per rilassarsi a dovere prima di ritornare nel caos della città.

Torre Mozza è una meta per tutti

Nella zona sud del Salento sorge Torre Mozza, una deliziosa meta balneare in provincia di Lecce. Il nome deriva dalla celebre torre di avvistamento che si staglia imperiosa vicino al mare, originaria di secoli fa. Questa località offre litorali sabbiosi e acque poco profonde in cui anche i piccini possono giocare divertendosi. Anche le giovani coppie o le comitive di amici si troveranno bene. Chi, oltre al mare, cerca il divertimento, infatti, potrà contare sulla presenza della vivacissima Gallipoli a pochi chilometri di distanza.

Si spende poco anche ad agosto in questa paradisiaca località di mare che accoglie con gioia famiglie e bambini

Torre Mozza offre alberghi e B&B dai prezzi accessibili, perfino in alta stagione. In alternativa, potremmo riuscire a scovare qualche comodo appartamento o casa vacanza. Una volta prenotato il soggiorno, si potrà subito prendere il sole in una delle sue straordinarie spiagge. Alcune sono libere, altre attrezzate con tutto ciò di cui ha bisogno il turista per godersi il mare.

Tra le più belle si segnalano Playa del Sol, Balelido e Baia Tam, tutte adibite con ombrelloni, sdrai e servizi di ogni tipo. Dando un’occhiata alle spalle è facile lasciarsi coccolare dalla bellezza selvaggia della macchia mediterranea, che abbraccia il paesaggio.

Arrivare a Torre Mozza è tutt’altro che difficile. Chi abita distante dalla Puglia può prendere un aereo per Brindisi e poi noleggiare un’auto. In strada, invece, si percorre l’autostrada A14, imboccando l’uscita per Bari Nord. Da qui si seguono le indicazioni per Lecce prima e per Gallipoli poi, viaggiando per la litoranea che conduce a destinazione.

