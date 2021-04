A volte capita di prendere dall’armadio una camicia o una maglietta freschi di bucato, indossarli, e sentire già quel fastidioso odore di sudore.

Ma come è possibile se abbiamo lavato perfettamente il capo come siamo soliti fare?

La cosa purtroppo non è rara. Spesso, infatti, il lavaggio normale non sempre funziona contro l’odore di sudore. Il sudore, infatti, si impregna in maniera persistente a livello della zona ascellare dei capi di abbigliamento. E a lungo andare, il suo sgradevole odore tende a persistere anche dopo i normali lavaggi, a mano o in lavatrice. Ciò accade soprattutto dopo qualche mese di utilizzo di un maglione, una felpa, una t-shirt… E non nel caso di un indumento nuovo acquistato da poco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Che fare dunque? Gettare il nostro indumento anche se è ancora in buono stato? Assolutamente no. Il problema è del tutto risolvibile, anche se in pochi sanno che la soluzione definitiva per eliminare quello sgradevolissimo odore persistente di sudore da magliette e camicie la troviamo nel cassetto dei medicinali!

Aspirina e cremor tartaro

Può sembrare incredibile ma la soluzione per questo fastidiosissimo problema è l’aspirina, quella che utilizziamo in inverno quando ci prendiamo l’influenza, ma anche quando vogliamo farci passare un brutto mal di testa.

Cosa ci serve

a) 3 compresse di aspirina;

b) 1 cucchiaio di cremor tartaro;

c) 1 tazza di acqua calda.

Come procedere

Nella tazza di acqua mescolare il cremor tartaro e le 3 compresse di aspirina.

Rovesciare l’indumento e applicare la soluzione ottenuta solo sulla zona ascellare. Strofinare bene aiutandosi con una spazzola o un vecchio spazzolino da denti. Lasciare in posa per circa 20 minuti.

Procedere con il normale lavaggio dell’indumento, a mano o in lavatrice, in base a come si è più abituati e al tipo di tessuto.

A lavaggio terminato, avremo finalmente il nostro capo preferito sgrassato e finalmente profumato. Da poter indossare tutte le volte che vogliamo senza porci troppi problemi e imbarazzi.

Consiglio generico

Svelato ciò che in pochi sanno che la soluzione definitiva per eliminare quello sgradevolissimo odore persistente di sudore da magliette e camicie la troviamo nel cassetto dei medicinali, consigliamo di lavare i capi di abbigliamento in maniera regolare e frequente per evitare che i cattivi odori vengano intrappolati dai tessuti.

Infine, preferire sempre i tessuti più traspiranti, come cotone, lana e seta. Ed evitare invece quelli sintetici come il poliestere.

Approfondimento

Sempre in tema bucato, potrebbe tornare utile anche questo articolo.