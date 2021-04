La serie televisiva di cui andremo a parlare oggi su ProiezioniDiBorsa è “3%”.

È una serie tv brasiliana prodotta nel 2016, composta da 4 stagioni, che appassionerà chiunque la vedrà e farà molto riflettere.

Purtroppo, non è disponibile il doppiaggio in italiano, ma sono presenti i sottotitoli nella nostra lingua.

Ma questo non è un ostacolo insormontabile, dato che questa fantastica serie tv su Netflix ci farà capire quanto sia ingiusto e sbagliato il Mondo in cui viviamo.

La trama di 3% senza spoiler

La serie è ambientata in un mondo distopico diviso in due parti, una opposta all’altra.

Da una parte vi è l’Entroterra, dove vi abita il 97% della popolazione in condizioni di estrema miseria. L’ambientazione, le abitazioni e lo stile di vita sono molto simili a quelle che possiamo riscontrare nelle favelas. Cibo, acqua ed elettricità sono risorse scarse e chi ne detiene il controllo comanda sulla popolazione, mantenendola in uno stato di disperazione perenne.

Gli abitanti dell’Entroterra però, hanno la possibilità di accedere nella parte del Mondo più avanzata, chiamata Offshore. Quest’ultima è un’isola, simile ad un paradiso terrestre, dove le risorse sono infinite e la tecnologia è avanzatissima.

Approdare in quest’isola è molto complicato, tanto che solo il 3% della popolazione, appunto, può avere la fortuna di accedervi. E per farlo bisogna superare il “Processo” al quale possono parteciparvi, una volta l’anno, solo gli abitanti dell’Entroterra che hanno compiuto 20 anni.

Lo scopo del Processo è quello di selezionare quindi un’élite meritevole di entrare nell’Offshore.

Le prove alle quali vengono sottoposti i candidati sono spietate, al limite del disumano, designate per testare capacità mentali e fisiche. Qualcuno ne rimane profondamente ferito a livello psicofisico, qualcun altro muore, ma sono rischi che tutti sono pronti a correre.

L’ingiustizia sociale e le disuguaglianze che si evincono dalla visione di questa serie televisiva sono disarmanti. Infatti, questa fantastica serie tv su Netflix ci farà capire quanto sia ingiusto e sbagliato il Mondo in cui viviamo. Perché le analogie con il mondo reale sono davvero molte.

