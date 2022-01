Chi ama il cinema e le emozioni della settima arte sa bene come sia difficile trovare nelle sale film interessanti e non superficiali. Di questi tempi le sale abbondano di film d’azione e commedie leggere e film più impegnati e profondi sembrano una rarità. Oggi parleremo di un film che è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e che ha emozionato chiunque lo abbia visto. Ecco perché questo film appena uscito nelle sale da vedere assieme a tutta la famiglia è un piccolo capolavoro che ci farà emozionare.

Una storia semplice

Il film di cui parliamo oggi è una rarità nel panorama cinematografico mondiale e si chiama Nowhere Special. Una storia semplice che comune vede protagonisti un giovane padre single che si occupa del figlioletto in un’Irlanda del Nord contemporanea. John è un uomo di estrazione povera, cresciuto tra gli orfanotrofi e la strada, ora ha un lavoro e cerca di fare il meglio per il figlioletto di tre anni.

In seguito ad una grave diagnosi l’uomo decide di cercare una famiglia adottiva per il figlio amato e il film segue John in questa ardua ricerca. L’uomo desidera il meglio per il futuro del figlio e decide di assicurarsi personalmente di trovare i nuovi genitori in grado di dare affetto e cure.

Il film accompagna John e il piccolo Michael nelle case delle potenziali famiglie adottive, che mostrano la vita che il piccolo potrebbe avere se venissero scelte. Da ville suntuose a umili appartamenti, famiglie colte a famiglie semplici, la ricerca di John diventa un viaggio nella società nordirlandese davvero interessante.

Il regista del film è l’italiano Uberto Pasolini che riesce a donarci emozioni fortissime con un film che parla di persone semplici che cercano di affrontare la vita al meglio. Questa produzione internazionale è riuscita a creare un film molto diretto e semplice che arriva al cuore di chi lo guarda.

Nonostante siano affrontati temi complessi come la morte, l’adozione e l’abbandono, la pellicola ha una dolcezza unica che non ce lo farà dimenticare facilmente. Nonostante il finale doloroso non ci lascerà l’amaro in bocca, ma un’emozione profonda ed edificante. Perfetto da guardare con tutta la famiglia, questo film è un piccolo gioiello che ogni amante del cinema non può perdersi.

