La crisi economica continua a perdurare ed è aggravata dall’inflazione sempre più alta a causa del conflitto ucraino. Gli italiani, mai come in questo momento, si sono trovati in difficoltà e con pochissimi soldi da spendere. E anche se, ormai, siamo nel pieno dell’estate non sono molti coloro che possono permettersi una vacanza senza preoccuparsi delle proprie finanze. E se i soldi sono pochi, quelli da dedicare ai viaggi sono ancora meno, in vista di settembre e l’inizio della scuola. Ma quello che non tutti sanno è che è ancora possibile viaggiare gratis o quasi, grazie a molte agevolazioni attive.

Risparmiare sui viaggi è possibile, ecco come

Soggiorni gratuiti o quasi grazie ai Bonus vacanza ancora attivi nel nostro Paese. E se proprio non si riesce a fare una vacanza del tutto gratuita, si potrà contare su forti sconti su soggiorno, attività e anche mezzi di trasporto. Attualmente, infatti, sono attive delle agevolazioni in due Regioni italiane: il Piemonte ed il Lazio.

Il Piemonte offre, infatti, la possibilità di pernottare 4 notti pagandone solo 2. Una la offrirà l’esercente e l’altra la Regione. Ma non finisce qui. Sono previsti anche voucher per attività turistiche da spendere all’interno della Regione. Ma le promozioni saranno disponibili solo nella seconda metà di luglio, e quindi, è necessario attendere per cogliere l’occasione. In ogni caso val la pena di richiedere i voucher visto che saranno spendibili fino al 30 settembre 2023.

Un’altro Bonus molto interessante, poi, è offerto dalla Regione Lazio. Per soggiorni lunghi almeno 5 giorni si ottengono due ulteriori pernottamenti gratis. A richiedere il beneficio non solo i turisti italiani, visto che l’iniziativa è volta anche per chi viene dall’estero. Ed è valida fino al 30 novembre 2022.

È ancora possibile viaggiare gratis o quasi sfruttando il Bonus vacanza e richiedendolo in questo modo

Mentre Piemonte e Lazio puntano a raccogliere il turismo, il Friuli-Venezia Giulia ha un altro scopo. Quello di far restare i residenti della Regione all’interno della stessa per le vacanze. E l’iniziativa concede voucher da 40 a 320 euro per chi risiede nella Regione e decide di trascorrere le vacanze senza uscire dalla stessa. In questo modo si incrementa il cosiddetto turismo di prossimità con un Bonus pensato solo per i residenti.

Ma non finisce qui. Altre agevolazioni sono previste per i giovani con età non superiore ai 35 anni. Grazie alla Carta Giovani Nazionali è possibile, infatti, ottenere sconti su viaggi in aereo, treno ma anche sui soggiorni e le attività che si svolgono solitamente in vacanza. Per richiederla è necessaria l’App IO e la carta è totalmente gratuita.

