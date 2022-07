Il periodo di lockdown ha provocato, oltre a problemi economici, disturbi psicologici nella popolazione. Ansia, depressione, stress e fragilità a livello psicologico sono le condizioni che la pandemia ha causato. La reclusione forzata in casa e anche i molti problemi legati al lavoro e all’eventuale perdita dello stesso, non hanno fatto bene alla psiche degli italiani. Al punto che moltissime persone si trovano nella condizione di dover ricorrere a percorsi di analisi per tornare a guardare con ottimismo alla vita. Proprio per questo motivo il Governo ha predisposto il Bonus psicologo. Ecco come si deve prenotare la visita, però, se si vuole usufruire del beneficio.

Bonus, come funziona

Il beneficio spettante arriva ad un massimo di 600 euro a persona. Ma l’importo realmente spendibile dipende dalla situazione reddituale derivante dall’ISEE. Il Bonus è riconosciuto, in ogni caso, solo alle famiglie con ISEE fino a 50.000 euro. Va ricordato, in ogni caso, che il voucher può essere speso solo presso professionisti che hanno aderito all’iniziativa.

Nei giorni scorsi, in ogni caso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce le modalità di fruizione del Bonus. L’articolo 7 del decreto stesso descrive l’iter che ognuno deve seguire per poter prenotare una visita psicologica. È, infatti, fondamentale prenotare nel giusto modo e soprattutto presso un professionista presente nell’elenco fornito dall’INPS.

Ecco come si deve prenotare la visita dallo psicologo utilizzando il Bonus predisposto dal Governo

Per prenotare una visita presso un professionista fruendo del Bonus psicologo è necessario compiere i giusti passi. Se si ha già un professionista di fiducia è necessario verificare che sia tra quelli presenti nell’elenco dell’INPS. Altrimenti bisogna sceglierne uno che abbia aderito all’iniziativa.

Una volta scelto il professionista bisogna comunicargli il proprio codice univoco che l’INPS rilascerà a ognuno dei beneficiari. Lo psicologo deve accedere alla piattaforma messa a disposizione dall’istituto di previdenza sociale per verificare che sia disponile la somma a copertura della prestazione che erogherà. Nella stessa piattaforma, poi, lo psicologo indicherà l’ammontare della propria parcella per la seduta che sta prenotando. E indicherà anche la data in cui la seduta si terrà.

A questo punto l’INPS comunicherà al beneficiario del Bonus i dati della prenotazione. Una volta effettuata la seduta, poi, il Bonus totale a disposizione del beneficiario sarà aggiornato. L’INPS provvedere a comunicare l’importo della seduta e la quota residua di cui si può ancora beneficiare.

Anche se la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto, però, è da tenere presente che il Bonus non è ancora pienamente operativo. L’INPS, infatti, dovrà comunicare il giorno da cui è possibile iniziare a fruire del beneficio. E solo da quel giorno si potrà iniziare a presentare domanda di accesso allo stesso.

Lettura consigliata

Come trovare e ottenere coupon gratis da stampare o ritagliare per fare la spesa al supermercato oppure online risparmiando