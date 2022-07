Sono sempre di più gli italiani che si stanno avvicinando, anche su consiglio del proprio dentista, allo spazzolino elettronico. Considerato maggiormente utile nella pulizia più completa dei denti e nella rimozione dei depositi pericolosi. Tantissimi connazionali però utilizzano ancora gli spazzolini manuali tradizionali, di cui abbiamo veramente un’ampia scelta di modelli da poter acquistare. Fondamentale, come ricordano sempre i dentisti, è educare e istruire i nostri figli sull’importanza dell’igiene quotidiana dei denti. Considerando effettivamente quanto costi oggi intervenire sui problemi della bocca, la prevenzione sarebbe un vero e proprio investimento. Per questo motivo andiamo a vedere qualche piccolo consiglio della nostra Redazione. Ricordandoci anche che questi alimenti così buoni e che mangiamo spesso sarebbero dei veri nemici della salute dei nostri denti.

L’importanza del movimento verticale

Veniamo spesso sgridati dal nostro dentista perché in maniera naturale saremmo portati a lavare i denti con un movimento orizzontale. Ma, ricordano proprio gli esperti del settore, che l’azione migliore sarebbe quella in verticale, partendo dal basso verso l’alto, con una leggera inclinazione. Movimento, che ci permetterebbe di andare ad attaccare la placca che si deposita sulle gengive. Ricordandoci anche l’importanza di passare non solo l’esterno della nostra dentatura, ma anche l’interno.

Come usare, scegliere e disinfettare lo spazzolino da denti per salvare l’igiene della bocca

Se decidiamo di mantenere il classico spazzolino manuale, ricordiamoci possibilmente di affidarci a quelli che hanno le setole flessibili. Caratteristica in grado di aiutarci ad arrivare anche nelle zone più lontane e difficili, rimuovendo lo sporco, ma senza rovinare lo smalto dei denti. Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma sarebbe importantissimo avere anche un manico assolutamente comodo, dotato di righe antiscivolo. Questo per avere un’impugnatura sempre salda, evitando così che lo spazzolino ci scappi, andando a colpire qualche parte della bocca e facendoci vedere le stelle.

Come igienizzare correttamente uno spazzolino

È importantissimo come usare, scegliere e disinfettare lo spazzolino da denti, ma non dimentichiamo la sua igienizzazione. Sappiamo tutti benissimo la crociata che stiamo combattendo da mesi per mantenere pulite e igienizzate tutte le superfici. Considerando l’importanza di tutto ciò che va in bocca e quindi nel nostro organismo, potremmo usare semplicemente del bicarbonato. Prendendo un vecchio bicchiere, mettiamo all’interno dell’acqua e 1 cucchiaino di bicarbonato. Lasciamo in ammollo per tutta la notte, dopo esserci lavati i denti a fine cena, e risciacquiamo alla mattina successiva. Per fornire un’ulteriore potenza di fuoco alla nostra igienizzazione, ecco qualche goccia di limone in supporto.

