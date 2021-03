L’inverno è ormai finito, ma c’è ancora tempo per godersi un’ottima cioccolata calda. Soprattutto nelle aree di montagna in cui la neve non esita ancora a salutarci. Fare la cioccolata, però, non è facile come ci suggeriscono le istruzioni retrostanti delle confezioni che acquistiamo al supermercato.

Il risultato del nostro lavoro ai fornelli, spesso e volentieri, si traduce in una bevanda sì calda, ma dall’aspetto poco invitante. Magari abbiamo messo troppo latte oppure non abbiamo versato le dosi giuste di cacao in polvere. Rimarremo delusi e la tentazione sarà quella di non bere la nostra preparazione.

Niente paura, possiamo rimediare facilmente al nostro errore. Esistono due segreti invidiabili per ottenere una cioccolata calda molto densa.

Fecola di patate

Il primo segreto consiste nel mettere un cucchiaino abbondante di fecola di patate all’interno del pentolino. Aggiungiamo questo ingrediente al latte e al cacao. Giriamo la cioccolata energicamente per qualche minuto con la fiamma bassa.

Dopo una decina di minuti circa il risultato sarà quello desiderato, non molto diverso dalla cioccolata gustata al bar.

La fecola di patate, infatti, è un ottimo addensante naturale ed è uno dei nostri due segreti invidiabili per ottenere una cioccolata calda molto densa. In alternativa alla fecola di patate, possiamo usare una puntina di maizena.

Cioccolata in barrette

Se vogliamo bere una cioccolata veramente corposa, lasciamo da parte la polvere di cacao. Gli amanti della cioccolata lo sanno bene. Il miglior modo per avere una tazza cremosissima è meglio usare le barrette di cioccolato. Ancora meglio se di cioccolato fondente.

Dunque, facciamo scaldare un pentolino (la fiamma non deve essere troppo alta) e mettiamovi dentro le barrette. Man mano che inizieranno a fondersi, aggiungeremo delle quantità moderate di latte. Entro pochi minuti la nostra tazza di cioccolata sarà pronta. Una spolverata di cannella e dei ciuffetti di panna sono i migliori complementi per gustarsi questa bevanda deliziosa.

