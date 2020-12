Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi ProiezionidiBorsa suggerisce dei croccanti mattoncini di riso soffiato glassati al cioccolato bianco profumato agli agrumi per un fine pasto perfetto. Queste delizie sono l’ideale anche per uno spuntino pomeridiano accanto a una tazza di tè caldo.

In vista delle festività natalizie, inoltre, possono essere usati come rinforzo al tradizionale panettone. La ricetta qui illustrata è davvero facile ed economica. Il tempo impiegato per la preparazione non supera i trenta minuti, ma bisognerà attendere qualche oretta prima di consumare questo sfizio.

Croccanti mattoncini di riso soffiato glassati al cioccolato bianco profumato agli agrumi per un fine pasto perfetto: gli ingredienti per sei persone

a) Tre tavolette di cioccolato bianco del Madagascar;

b) 100 grammi di riso soffiato;

c) burro, quanto basta;

d) un arancio;

e) un limone.

Poche mosse per un risultato di qualità

Dopo aver scelto delle selezionatissime tavolette di cioccolato bianco procediamo al loro scioglimento in un recipiente a bagnomaria. Questa tecnica consente di fondere dolcemente il cioccolato senza farlo bruciare. Se desideriamo possiamo aggiungere un paio di noci di burro al cioccolato.

A questo punto, con lo spremiagrumi, ricaviamo il succo di mezzo limone e di mezzo arancio. Per chi vuole, consigliamo di sostituire i due succhi con delle fialette aromatizzate per dolci. All’occorrenza grattiamo un pò di scorza di entrambi i frutti nella cioccolata calda. La raccomandazione, in questo caso, è di usare degli agrumi biologici.

Una volta fuse le tavolette, si può aggiungere il riso soffiato e mescolare bene il preparato fin quando non sarà amalgamato al punto giusto.

Prendiamo, ora, una leccarda e foderiamola con della carta da forno. Ci avvaliamo dell’uso di una spatola per stendere in maniera uniforme sulla leccarda gli ingredienti. Lo spessore ideale dei nostri mattoncini deve aggirarsi tra 2 e i 3 cm.

Terminata la preparazione, attendiamo un paio d’ore affinché la cioccolata si rapprenda. Dopodiché possiamo inserire il composto nel frigorifero per due ore, o in freezer per 1 ora. Infine, possiamo procedere a sezionare il nostro blocco di cioccolato, ricavando i mattoncini croccanti.

Con il tè o con liquori dolci

Come ultimo appunto, ci permettiamo di consigliare di gustare questo dessert insieme a una coppetta di crema di whisky servita fredda.