Seguire una dieta sana ed equilibrata non necessariamente indica sacrifici e rinunce, ma semplicemente prendersi cura di sé e volersi bene. Ciò che diventa essenziale per un’alimentazione sana e variegata è imparare a conoscere le proprietà e le qualità nutrizionali dei prodotti che portiamo a tavola. Inserire nell’alimentazione prodotti freschi e stagionali preparati in modo da non perdere i loro elementi nutritivi, può ridurre il rischio di tante patologie talvolta pericolose. Infatti, soprattutto dopo aver superato la soglia degli “anta” è necessario tenere sotto controllo i valori del sangue ed eseguire determinati controlli.

Abitudini scorrette a tavola e uno stile di vita disordinato potrebbero essere la causa di valori alti di colesterolo. Questi ultimi, se non curati, con il tempo potrebbero provocare danni anche gravi al sistema cardiovascolare. Pertanto , la migliore arma contro il colesterolo è la prevenzione da attuarsi mediante l’attività fisica e l’alimentazione. Per attività fisica basterebbe anche una camminata giornaliera per mantenere livelli di glicemia e colesterolo nella norma e addirittura risparmiare 700 euro a fine anno.

Due porzioni al giorno di questo frutto tanto amato potrebbero ridurre il colesterolo cattivo nel sangue in sole 4 settimane

Portare in tavola verdure come broccoli, spinaci, legumi e pesce azzurro, ricco di omega 3 aiuta a ridurre il rischio di ipercolesterolemia. Pertanto prima di ricorrere a farmaci, sarà necessario correggersi a tavola. Sembrerebbe che due porzioni al giorno di questo frutto gustoso, possano migliorare i livelli alti di colesterolo. Si tratta in particolare di un frutto che piace proprio a tutti, grandi e piccini, dalle incredibili proprietà antiossidanti, ovvero la fragola.

È composta dal 90% di acqua e ha un buon contenuto di fibre che contribuiscono al buon funzionamento dell’intestino. Secondo fonti accreditate una porzione di 10 fragole potrebbe soddisfare completamente il fabbisogno giornaliero di vitamina C nelle donne. Mentre per gli uomini circa l’80%. Inoltre, sono ricche di antocianine, pigmenti vegetali idrosolubili, appartenenti al gruppo dei flavonoidi. Queste sostanze sono molto importanti per il benessere dell’organismo per la loro capacità antiossidante, antinvecchiamento e anti radicali liberi. Grazie al loro contenuto, il consumo di fragole potrebbe diminuire il colesterolo cattivo ossidato.

Secondo fonti accreditate una media di due porzioni di fragole al giorno potrebbe diminuire i livelli di colesterolo dopo soltanto 4 settimane. Pertanto, prima di ricorrere a farmaci si potrebbe optare per una dieta corretta e portare in tavola questi gustosi frutti, reperibili fino a maggio. Inoltre potremmo anche adottare dei semplici modi per conservarle a lungo e godere dei loro benefici anche fuori stagione.

