Ascoltare i messaggi vocali su WhatsApp sarà molto più semplice con questa piccola novità per comunicare meglio e più veloce

Alcune App sono entrate in pieno nella nostra vita. Della loro utilità ce ne siamo accorti soprattutto nel periodo del lockdown, che ci ha tenuti chiusi in casa. La comunicazione allora è passata attraverso i social che hanno colmato questo grosso vuoto di socialità.

Tra i social più utilizzati, oggi abbiamo Facebook, WhatsApp, Telegram, Tik Tok e tanti altri. Ogni App cerca di fornire un servizio particolare, che permette il passaggio di foto, video, messaggi scritti e vocali oltre che chiamate.

I sistemi più diffusi

Telegram cerca di proporre sempre maggiori novità. Non per altro è un App molto apprezzata dai giovani, ma non solo. Anche Tik Tok grazie ai suoi video di breve durata. Facebook e YouTube sono i social tra i più utilizzati al Mondo e anche fra i primi ad avere grande successo.

Il terzo social più diffuso è WhatsApp. Ha il vantaggio di codificare e rendere sicure le comunicazioni che avvengono tramite App. In questo modo, ascoltare i messaggi vocali su WhatsApp altrui sarà difficile. Anche se fossero intercettati, non si capirebbe nulla perché sono codificati. Per questa ragione molti utilizzano l’App, sicuri di non poter essere ascoltati o letti.

Differenze fra Facebook, Telegram e WhatsApp

A volte non si ha tempo di fare una telefonata, oppure la persona che si cerca non è disponibile. Allora si invia un messaggio SMS, ma con la diffusione dei social, sono questi ultimi ad essere più utilizzati.

Su Facebook si comunicano messaggi di utilità comune. Fatti legati alla città in cui si vive, commenti a situazioni, saluti, si condividono foto e video e ancora altro.

I due social Telegram e WhatsApp sembrano assomigliano molto, ma la differenza più evidente riguarda i messaggi. Su Telegram si possono eliminare completamente in qualsiasi momento. In WhatsApp solo dopo breve tempo, altrimenti solo per chi ha inviato e non per chi ha ricevuto.

Ascoltare i messaggi vocali su WhatsApp sarà molto più semplice con questa piccola novità per comunicare meglio e più veloce

WhatsApp, intanto, inserisce anche delle novità. L’ultima è quella che riguarda i messaggi vocali. Per ascoltare un messaggio vocale con WhatsApp, bisogna restare all’interno della chat in corso. Se volessimo cambiare chat, automaticamente il messaggio vocale si interromperebbe.

Da poco, è stata introdotta un’interessante modifica. È possibile continuare ad ascoltare il messaggio, anche cambiando chat.

Questa possibilità è disponibile sui telefoni cellulari e su Whatsapp Web. Tutto ciò grazie ad un piccolo programma chiamato Global Voice Note Player. Si potrà cosi scrivere e inviare messaggi ad altre persone, pur restando in ascolto del messaggio della chat, che avevamo precedentemente aperta. Un modo per una comunicazione più facile e veloce.