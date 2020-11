Avere capelli stressati e sensibili al cambio di stagione è molto frequente. Specialmente per chi vive in città e subisce lo smog e gli sbalzi di temperatura nella stagione fredda può presentare capelli secchi e con forfora.

Questo problema si evidenzia sia in uomini che donne e spesso nessun prodotto specifico pare funzionare dopo qualche applicazione. In questo articolo si presentano due possibili soluzioni assolutamente naturali, da preparare in casa in pochi minuti.

Queste due maschere agiscono in profondità nella cute e hanno un’azione delicata e lenitiva, che permette di regolare la produzione di sebo e la desquamazione.

Ecco due maschere naturali facili da preparare per combattere la forfora e dare sollievo a cute e capelli.

Forfora e desquamazione

Le due manifestazioni della forfora più frequenti sono:

a) forma eczematosa: con prurito continuo e forfora secca;

b) forma grassa: per eccessiva produzione di sebo a causa di batteri o micosi compare la forfora grassa.

Agire con prodotti a base naturale permette di non “stressare” maggiormente il cuoio capelluto e quindi riequilibrarlo. Questi rimedi non andrebbero applicati più di due volte al mese proprio per permettere ai capelli di ricostituire il loro stato naturale.

L’applicazione di queste maschere non ha controindicazioni, ma in presenza di patologie gravi è sempre bene far riferimento al medico di famiglia.

La prima è la maschera all’argilla verde, rosmarino e olio di jojoba. L’argilla riesce con le sue proprietà a regolare la produzione di sebo fornito dalle ghiandole della cute. L’idrolato di rosmarino ha un’azione purificante e tonificante, stimola inoltre la ricrescita dei capelli; molto indicato per chi soffre di forfora grassa. L’olio di jojoba invece è un sebo regolatore.

Ingredienti:

a) 4 cucchiai di argilla verde;

b) 2 cucchiai di idrolato di rosmarino;

c) 1 cucchiaio di olio di jojoba.

Unire tutti gli ingredienti in un barattolo e applicare sulle radici dei capelli umidi. Lasciare in posa 30 minuti, risciacquare e procedere con shampoo.

L’altra è la maschera all’aloe e yogurt. L’aloe è molto utile per contrastare la forfora ma anche il prurito che ne consegue. Lo yogurt invece purifica il cuoio capelluto e lo idrata.

Ingredienti:

a) 2 cucchiai di aloe in gel;

b) 1 cucchiaio di olio di cocco;

c) 1 vasetto di yogurt al naturale.

Unire tutti gli ingredienti e applicare sui capelli umidi, lasciare in posa per 30 minuti. Risciacquare e procedere con lo shampoo.