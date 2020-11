Passare tanto tempo in casa, anche se si trascorre la giornata lavorando, può davvero diventare stressante.

I motivi per annoiarsi non mancano e risollevare l’umore in alcune occasioni difficilmente concorda con la chiusura nelle quattro o più mura domestiche. Ma si possono trovare senza troppo sforzo anche dei motivi per gioire di una forzata reclusione: la prima cosa è avere tempo per sé (nel caso in cui si è da soli).

Allora come combattere la noia casalinga con almeno uno di questi nove passatempi divertenti? Questo tempo è un’opportunità per prendersi cura di sé e di coloro che amiamo. Ma anche in compagnia si può avere tempo da dedicare ad attività per le quali spesso non si ha spazio, perché imbottigliati nel traffico o presi da palestre, spese, acquisti, aperitivi, riunioni etc..

Come combattere la noia casalinga con almeno uno di questi nove passatempi divertenti

Una delle soluzioni porrebbe essere creare una Spa personale. Perché non iniziare prendendosi cura di sé dalla punta dei piedi fino all’ultimo capello: allora per prima cosa preparare un bagno caldo con una bomba per la vasca fai-da-te rilassante. Se non si ha una vasca si possono usare dei Sali scrub per il corpo e olii rilassanti. Poi c’è la cura del viso con maschere idratanti o esfolianti, magari create dalla frutta che avevamo in casa. Un pediluvio con sale e bicarbonato è sempre un toccasana per i piedi.

L’altra opzione è seguire un corso online. Dato che il computer è un alleato quando si è in casa, allora perché non sfruttarlo per seguire online il corso di origani, di geografia, di cinese mandarino, di scrittura creativa e chissà quanti altri corsi offerti dalle piattaforme.

Perchè non sfruttare la creatività. Dedicarsi all’arte del fai-da-te, al disegno, al bricolage, e dare sfogo all’immaginazione e al contempo decorare la propria casa. Costruire e creare oggetti non è difficile e si può sempre seguire un tutorial online. Come combattere la noia casalinga con almeno uno di questi dieci passatempi divertenti? Ci si può scatenare con balli e danze per sfogare l’energia e dare sollievo al corpo.

Oppure leggere. Finalmente c’è spazio per tutti i libri acquistati rimasti sulla libreria e mai letti. Leggere un libro è capace di catapultare il lettore in mondi lontani, farlo viaggiare addirittura, o scoprire di avere la vena del detective. Se non si hanno libri, questa volta le librerie sono aperte. E se proprio non si vuole leggere un libro, perché non scrivere il proprio.

Coltivare la nostra mente

Interessante sarebbe anche scrivere un diario. Raccontare di sé, il un libro o in un diario, delle proprie giornate, di ciò che si ascolta dalla finestra, di ciò che si prova dentro di sé è un esercizio incredibile. Crea spazio mentale e benessere, aiuta a sistemare i pensieri e a dargli forma.

O perchè no, fare un pic-nic casalingo. Basta una tovaglia a quadretti sul pavimento, magari davanti al caminetto o alla stufa, una candela, due ricette sfiziose e un bicchiere di vino. Ecco pronto il pic-nic casalingo della quarantena autunnale. Qualche castagna arrostita per sentirsi veramente al parco.

Domenica con la ricetta preferita, altra idea. La domenica è un giorno diverso, anche quando si trascorre tutti i giorni della settimana in casa e sembra che non ci sia più differenza. Dedicarsi la propria ricetta dolce o salata preferita è il giusto riconoscimento per il lavoro svolto durante la settimana e per non essere impazziti prima.

Pianificare il prossimo viaggio. Un’ottima idea per viaggiare con la mente e allo stesso tempo pianificare per tempo la prossima partenza. É vero che non si sa quando si potrà nuovamente prendere l’aereo o anche solo partire per un weekend in macchina, ma scegliere luoghi che ancora non si conoscono e informarsi non costa nulla.

Infine, anvendo più tempo. potrebbe essere utile dipingere le pareti di casa. Passare del tempo ad occuparsi della casa è un’altra attività rilassante e che aiuta con l’ordine mentale. Dipingere le pareti o decorarle non comporta grandi spese se fatto con seguendo certi consigli. Si può pensare anche a cambiare la disposizione di alcuni mobili.