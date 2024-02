Due azioni dal ricco dividendo che cedono a Piazza Affari, ma che presto potrebbero ripartire al rialzo

Tirando le somme della giornata borsistica si registrano due azioni dal ricco dividendo che cedono a Piazza Affari: Banca Generali ed ENEL. Entrambe, storicamente, elargiscono importanti dividendi. Gli eventuali ribassi, quindi, potrebbero essere occasione di acquisto per chi è alla ricerca di rendimenti nel lungo periodo.

I supporti resistono, ma le quotazioni camminano sull’orlo del baratro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 8 febbraio a quota 34,89 €, in ribasso del 2,54% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma per la secondo volta dopo il 29 gennaio, le quotazioni subiscono una forte battuta di arresto. Quella dell’8 febbraio, però, si è distinta per essere accompagnata da un forte aumento dei volumi scambiati. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive per capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni. Nel caso di una continuazione del rialzo, lo scenario più probabile è quello indicato in figura.

Ricordiamo che, allo stato attuale, il rendimento del dividendo di Banca Generali è del 4,6%.

Il lungo ribasso di ENEL potrebbe essere ormai al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 8 febbraio a quota 5,953 €, in ribasso del 2,61% rispetto alla chiusura precedente.

Tra le due azioni dal ricco dividendo che cedono a Piazza Affari ENEL è quella messa peggio. Come si vede dal grafico, il ribasso di ENEL viene da lontano in quanto è iniziato dopo che le quotazioni hanno raggiunto la massima estensione rialzista in area 6,58 € della precedente proiezione rialzista. La tendenza in corso, quindi, è ribassista da qualche settimana e lo scenario più probabile è quello indicato in figura dalla linea continua. Con la rottura del supporto in area 6,074 € le potrebbero essere dirette verso il livello dove è massima la probabilità di invertire al rialzo.

Fare, quindi, molta attenzione in quanto potrebbe essere vicina la svolta rialzista. Da notare che alle quotazioni attuali le azioni ENEL offrono ai propri azionisti un dividendo dal rendimento pari a circa il 7%.

Nel breve, solo un recupero di area 6,074 € potrebbe favorire, se accompagnato da un incrocio rialzista delle medie, un ripartenza del rialzo.

Lettura consigliata

I mercati emergenti su cui investire secondo Amundi