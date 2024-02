Su quale tipologia di titoli investire nel 2024 secondo JP Morgan

Il 2024 si sta rivelando un anno ricco di sfide per gli investitori e per gli economisti di tutto il Mondo. Quindi, leggere quanti più pareri e analisi sui mercati può essere di aiuto a formare il proprio portafoglio. Ecco l’opinione degli strateghi di JPMorgan sull’azionario.

La situazione economica dei più grandi mercati internazionali al momento è condizionata da diverse incognite.

Prima tra tutte, la situazione legata ai tassi di interesse. Nelle ultime riunioni, sia la FED che la BCE hanno lasciato intendere che l’atteso taglio non avverrà a breve. Siamo infatti ancora lontani dal target atteso per l’inflazione e cioè il 2%.

In questa situazione, molti investitori hanno scelto di investire nell’azionario. Ma su quale tipologia di titoli sarebbe meglio puntare in questo scenario?

Vediamo quale è l’opinione degli strateghi di una delle più grandi banche mondiali e cioè JPMorgan.

Su quale tipologia di titoli investire nel 2024

Secondo gli analisti di JP Morgan, in questo preciso momento storico bisognerebbe puntare su una specifica tipologia di titoli.

Stiamo parlando delle azioni a piccola capitalizzazione, che a loro avviso potrebbero rivelarsi più redditizie.

Cosa sono le azioni a piccola capitalizzazione

Potresti averle sentite già nominare con il nome inglese e cioè small cap. Come suggerisce il nome, appartengono in genere a società con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro. A Piazza Affari, il loro mercato di riferimento è l’Euronext Growth Milan.

Perché investirvi

Perché investire in queste azioni? Secondo gli analisti, potrebbero sottoperformare di massimo 200-300 punti base. Tuttavia, avrebbero il potenziale per generare un rendimento notevole, in eccesso del 34-59% nei prossimi due o tre anni.

Quindi, quando ci si chiede su quale tipologia di titoli investire nel 2024, si potrebbe provare a tenere conto di quest’analisi di JPMorgan.

