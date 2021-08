In estate, quando il caldo picchia forte, tutti pensano a succhi di frutta freschi appena presi dal frigo o a gelati enormi. In realtà, nei Paesi veramente torridi insegnano che sono 5 le spezie che permettono di combattere il caldo.

Quando il termometro sale pericolosamente e al telegiornale raccomandano di bere molta acqua, bisogna cambiare anche il modo di cucinare. Basta aggiungere qualche spezia che, oltre a regalare sapore, avrà anche l’effetto di aiutare la termoregolazione. Si tratta di spezie ed erbe che si possono comunemente trovare nei negozi di alimentari o in erboristeria. Una volta fatta una piccola scorta, saremo a posto fino al ritorno del fresco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sono 5 le spezie che permettono di combattere il caldo

La prima di queste erbe è la menta. Ha l’effetto di dilatare i pori della pelle e così aiuta a disperdere il calore in eccesso. Inoltre, contiene mentolo che è un efficace brucia grassi. Una doppia azione benefica, quindi. Come fanno nei Paesi arabi, si può preparare un tè caldo mettendo in infusione foglie di menta. Che il tè sia caldo non deve preoccupare. Dura poco, infatti, il refrigerio provocato dalle bevande fredde. Dopo lo shock termico iniziale, la sensazione di caldo torna subito prepotente.

I semi di finocchio

Il finocchio ha proprietà antinfiammatorie, oltre che antiossidanti. Basta masticare dei semi di finocchio senza nemmeno bisogno di preparare infusi o altro.

La curcuma

Si compra in polvere. Per combattere il caldo, preparare una bevanda sciogliendo in acqua un po’ di polvere di curcuma, succo di lime o poco limone e pochissimo pepe bianco. Ci regalerà una sferzata di energia pura.

Il coriandolo

Ha fama di essere la spezia più rinfrescante in assoluto. Si trova sia in foglie che in semi e può essere aggiunto ad ogni piatto a base di carne. L’olio essenziale di coriandolo, invece, può essere sciolto nell’acqua della vasca da bagno per rinfrescare tutto il corpo.

Il cardamomo

Per l’estate si consiglia la tisana fredda. Basta far raffreddare l’infuso caldo di semi di cardamomo ed aggiungere latte di mandorle freddo. Ottimo anche per gli intolleranti al lattosio.

Non bisogna invece lasciarsi ingannare dalle tante bevande gasate proposte dai supermercati. Ad esempio, infatti, molti al supermercato scelgono questa bevanda ma non ha gli affetti sperati.