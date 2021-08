Quello delle piante potremmo definirlo un mondo sempre pieno di sorprese. Le utilizziamo per abbellire e ogni angolo della casa con il minimo sforzo e il massimo risultato.

La loro bellezza, infatti, non smette mai di incantare. E seppure ben informati sull’argomento, c’è sempre tanto da scoprire.

A chi di noi, infatti, non sarà capitato di ritrovarsi di fronte a piante mai viste prima. Oppure di scoprire in relazione ad alcune di esse, proprietà inaspettate.

Senza saperlo potremmo avere in giardino questa pianta diuretica tonificante e ricca di vitamina C

È questo il caso della pianta di cui vi parleremo oggi: il corniolo.

Questa pianta cresce in maniera spontanea ma possiamo anche coltivarla.

Oltre ad avere in primavera una bellissima fioritura gialla, in estate produce delle bacche davvero squisite: le corniole.

Il corniolo, quindi, non è solo una pianta ornamentale. Ma anche un albero le cui bacche oltre ad essere buonissime, hanno proprietà strepitose.

Andiamo a conoscere questa pianta più da vicino

Se abbiamo il corniolo nelle vicinanze di casa dobbiamo ritenerci fortunatissimi.

Ebbene sì! Le bacche di questa pianta sono un potente antiossidante, oltre ad avere proprietà astringenti e ad essere ricchissime di vitamina C.

Sono inoltre un toccasana contro le infezioni delle vie respiratorie e i dolori articolari.

Il decotto di corniolo poi ben si presta a risolvere problemi di natura gastrointestinale.

Davvero, quindi, una pianta dalle mille virtù.

Pochi lo sanno ma queste bacche possono essere utilizzate come un qualsiasi altro frutto.

Si possono quindi mangiare, ma anche utilizzare per preparare delle marmellate, o salse per accompagnare carni o formaggi. Si possono inoltre sciroppare, così come si può fare un ottimo liquore dal sapore simile allo sherry.

Per chi ancora non conosce questa pianta, dunque è l’ora di farlo.

Come curare il corniolo

Se abbiamo un giardino non esitiamo dunque a posizionarla al suo interno.

Godremo della sua bellezza e al contempo del sapore dei suoi frutti maturi.

Tra l’altro è una pianta che richiede pochissime cure.

Messo a dimora in autunno, il corniolo necessita di irrigazioni solamente fino a quando non attecchisce e di una concimazione all’anno. Per il resto non ha bisogno di altre cure! Non serve nemmeno potarlo: la sua crescita è così contenuta che il mantenimento della chioma va effettuato solo in casi estremi.

