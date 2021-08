Al giorno d’oggi sempre più persone prestano attenzione alla cura della pelle e del proprio corpo, molto più di quanto accadesse in passato. Anche per questo, è disponibile un’enorme scelta quando si tratta di cosmetici. Inoltre, utilizzando ingredienti originali e mai visti prima nel mondo della cosmetica, si riescono a raggiungere ogni giorno nuovi traguardi.

Continuando a leggere, vedremo qual è l’ingrediente chiave di molti cosmetici di grande successo degli ultimi tempi.

Difficile da credere ma è questo l’ingrediente chiave di alcuni dei migliori prodotti cosmetici: il CBD

Il CBD, o cannabidiolo, è un estratto di cannabis sativa che fa molto bene alla pelle grazie a varie proprietà. Infatti, il CBD ha azione antiossidante e per questo aiuta a mantenere giovani le cellule del viso prevenendo l’invecchiamento precoce. Poi, il CBD agisce da sebo-regolatore, migliorando l’aspetto della pelle e riducendo gli inestetismi.

Un altro incredibile vantaggio del CBD è che è un ingrediente naturale e permette la creazione di cosmetici naturali nel rispetto dell’ambiente. Ed è questo forse il motivo del successo dei cosmetici al CBD, anche tra le celebrità, vista la crescente attenzione per la qualità dei cosmetici. Infatti, i consumatori sono sempre più inclini a scegliere prodotti green e biologici e tra questi alcuni dei migliori sono i prodotti al CBD.

Logicamente, i cosmetici sono a base di CBD di sintesi che non possiede alcun principio stupefacente.

Quali sono i principali prodotti al CBD

creme viso e corpo; detergenti viso; sieri viso; maschere per capelli.

In generale, tutti questi prodotti hanno azione anti-age, antiossidante, antinfiammatoria e sebo-regolatrice. Ciò significa che sono perfetti per mantenere la pelle giovane, sana e priva di inestetismi a lungo.

Inoltre, il CBD si usa anche per la produzione di prodotti per capelli, perché aiuta a contrastare la secchezza e la disidratazione del cuoio capelluto. In questo modo, i capelli risultano corposi e pieni di luce. Per cui, sono questi i principali usi del CBD nel mondo della cosmesi.