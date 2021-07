Ormai esistono innumerevoli tipi di acqua con caratteristiche diverse. Nell’illusione di dissetarsi maggiormente molti al supermercato scelgono questa bevanda ma non ha gli effetti sperati.

Si tratta dell’acqua frizzante che secondo alcuni disseta di più. Eppure bisogna fare attenzione ad una serie di controindicazioni che nascono per un motivo molto semplice.

Il corpo di un adulto è composto al 60% da acqua e per un bambino la percentuale sale addirittura al 80%. La prima domanda da farsi è allora la seguente: quanta acqua bisogna bere?

Ecco quanta acqua bere

Tanta quanta ne viene espulsa con l’organismo a partire dalla sudorazione. Impossibile stimare la quantità precisa, ma ormai molti sanno che i dottori consigliano ad un adulto di bere circa 2 litri di acqua al giorno.

Possiamo pensare di bere una simile quantità di acqua gasata? Difficile pensare di poterne bere così tanta. Infatti tutte le bibite frizzanti provocano aerofagia, ossia l’accumulo di aria nello stomaco. La dilatazione dello stomaco che ne deriva non è forse il sintomo più pericoloso al mondo, ma non è nemmeno un aiuto per la salute.

Molti al supermercato scelgono questa bevanda ma non ha gli effetti sperati

Tra gli effetti immediati dell’acqua gasata c’è un apparente maggior senso di idratazione. Sembra che disseti di più rispetto all’acqua naturale.

Perché sembra che disseti di più?

In realtà è solo un’impressione dovuta al fatto che l’anidride carbonica delle bollicine ha un leggero effetto anestetizzante. Ma non c’è nessuna prova scientifica che disseti veramente di più o più a lungo.

Quali bevande scegliere

Per idratare l’organismo e tutelare la salute meglio rimanere sulla tradizionale acqua naturale a temperatura ambiente. Se anche il gusto vuole la sua parte si possono scegliere centrifughe di frutta ricche anche di vitamine. Da evitare invece tutte le bevande zuccherate, sia gasate che non. Quindi niente succhi di frutta industriali né bevande da compleanno iper zuccherate e gasate.

Quando si sceglie l’acqua minerale oltre alle sostanze indicate dall’etichetta è sempre meglio controllare che sia naturale e non frizzante.