Nonostante abbiamo ripreso gli obblighi lavorativi e scolastici a pieno regime, non è ancora il momento di rinunciare a qualche spiraglio di libertà. Il primo autunno, di solito, non è ancora interessato da nuvolosità, nebbie o temporali consistenti, ma presenta meteo e temperature ancora abbastanza gradevoli. Perché dunque precludersi l’opportunità di vedere qualche posto nuovo in compagnia di amici, famiglia o della propria dolce metà?

E se gli appassionati di percorsi enogastronomici non hanno dubbi, sono diverse le opzioni per chi non nutre interessi per un weekend tra le vigne. Ad esempio, perché non andare al lago? Meta gettonatissima da parte di inglesi, francesi e tedeschi nell’estate italiana, è protagonista anche del primo autunno.

Il Lago Maggiore

Oltre al celeberrimo Lago di Como, destinazione ambita per i weekend più romantici, non è meno interessante una gita fuori porta al Lago Maggiore. Questo specchio d’acqua si estende tra Lombardia, Piemonte e Svizzera, per cui la varietà di paesaggi e offerta sono sicuramente eterogenei. Non resta dunque che fare i bagagli e andare al lago d’autunno in questi 3 piccoli borghi colorati e assolutamente caratteristici.

Il primo che proponiamo è Cannero Riviera: situato in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è un perfetto connubio tra clima mite e natura rigogliosa. Dalla classica passeggiata lungolago si possono ammirare alcuni isolotti su cui troneggiano antichi castelli e non mancano gli edifici dal sapore storico. E per chi volesse rimandare la gita alla primavera, l’appuntamento è nei giardini vestiti dai colori delle camelie e degli agrumi.

Al lago d’autunno in questi 3 piccoli borghi colorati tra Piemonte e Lombardia

Nella medesima provincia, e più precisamente ai piedi del Parco Nazionale della Val Grande, si trova il borgo di Mergozzo. I tortuosi vicoli punteggiati da graziose casette in pietra confluiscono tutti verso il centro storico, dove si erge uno secolare albero di olmo. Non manca una fitta rete di sentieri escursionistici alla scoperta di flora e fauna locali e alcune spiagge premiate con la Bandiera Blu.

Cannobio

L’ultimo borgo che proponiamo è quello di Cannobio, più a Nord rispetto agli altri, tanto da essere molto vicino al confine con la Svizzera. Accanto ai palazzi barocchi ci sono le casette dei pescatori e il lungolago invidiabile rende Cannobio un vero e proprio gioiello del Lago Maggiore. In effetti, il borgo è stato premiato con la Bandiera Arancione, mentre le sue spiagge pulite e attrezzate si sono pregiate della Bandiera Blu.

