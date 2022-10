Quanto dura in media un forno elettrico e quali prodotti usare per la pulizia

Il forno elettrico tra le mura domestiche è il grande alleato per la cottura di cibi. A partire dalla golosa pasta al forno, passando per gli arrosti e per i secondi di pesce cotti per esempio al cartoccio.

In più, i forni elettrici di ultima generazione sono molto potenti e nello stesso tempo compatti. E sono in grado di cuocere e di sfornare anche i lievitati. E quindi pizze e focacce cotte a puntino, ma anche torte, biscotti e ciambelle della nonna.

Ma detto questo, qual è la durata di un forno? E come si fa, inoltre, a farlo durare il più a lungo possibile? Vediamo allora di dare una risposta a queste domande specie quando si acquista un forno elettrico che da un lato è costoso. Ma dall’altro è ad alta efficienza energetica. Permettendo così di abbassare la bolletta, a parità di utilizzo, rispetto ai vecchi forni.

Quanto dura in media un forno elettrico e quali prodotti per la pulizia

Nel dettaglio, sul forno elettrico c’è da dire, prima di tutto, che questo quando si acquista ha sempre una garanzia con la relativa scadenza. Ma non c’è a priori fissata una durata.

In quanto questa, al netto dell’usura, dipende anche dalla cura dell’elettrodomestico, a partire dalla pulizia, passando per eventuali interventi di manutenzione. Parecchi anni, quindi, è la risposta su quanto dura in media un forno elettrico per chi lo tratta con cura.

Come e quando pulire il fornetto in modo tale da farlo durare a lungo

Per fare durare a lungo il forno elettrico la prima cosa da fare sempre, quando è freddo, è quella di pulirlo subito dopo ogni utilizzo. E nel farlo bisogna sempre fare attenzione ai prodotti ed alle sostanze che si utilizzano.

In particolare, è vero che in commercio ci sono davvero prodotti di ogni tipo per la pulizia del forno elettrico. Ma il rischio è sempre quello di imbattersi in prodotti non solo troppo aggressivi, ma anche tali da dover sempre maneggiare con cura. Ovverosia con l’uso di guanti e tenendo in cucina sempre un adeguato flusso d’aria.

Di conseguenza, per chi vuole pulire il forno elettrico, invece, con prodotti naturali, l’alternativa c’è. Per esempio, creando una pasta pulente a base di bicarbonato e sale con un po’ d’acqua. Applicando poi la pastella alle zone del forno elettrico da pulire. Senza mai dover indossare i guanti e gli occhiali protettivi.

