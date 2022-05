L’ultima volta che ci siamo occupati di Tesmec, il titolo veniva da 3 settimane da incubo. Tuttavia, avevamo anche evidenziato come le azioni Tesmec fossero pronte per ripartire al rialzo. La reazione, come da attese, c’è stata, ma è sfociata in una fase laterale tuttora in corso. Adesso la domanda è: dove potrebbe condurre il movimento laterale in corso sul titolo Tesmec?

Incominciamo con l’osservare che da diverse settimane le quotazioni di Tesmec si stanno muovendo all’interno del trading range 0,1284 euro – 0,1429 euro.

Una chiusura superiore a 0,1429 euro potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 0,1954 euro. Dopo questo livello, poi, si potrebbero creare le condizioni per il raggiungimento di area 0,2804 euro. La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 0,3654 euro.

Qualora, invece, il titolo Tesmec dovesse andare al ribasso, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 0,0806 euro. A seguire, poi, area 0,0032 euro. Questo livello, però, è così poco probabile che lo riportiamo solo per completezza della proiezione.

Un aspetto da non sottovalutare quando si investe sul titolo Tesmec è la sua volatilità. Negli ultimi 3 mesi, infatti, è stato più volatile del 90% dei titoli italiani muovendosi del +/-10% settimanalmente.

La valutazione di Tesmec

La valutazione del titolo sulla base dei multipli di mercato presenta indicazioni contrastanti. A guardare il rapporto prezzo/utili, infatti, le quotazioni di Tesmec risultano essere fortemente sopravvalutate. Se, invece, si guarda al Price to Book ratio oppure al rapporto prezzo/utili futuri (PEG), allora la sottovalutazione diventa molto importante. Infine, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

Un aspetto negativo che si è andato accentuando nell’ultimo anno è quello legato alle previsioni degli utili. Negli ultimi 12 mesi, infatti, le revisioni degli utili sono state ampiamente al ribasso. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.

Secondo quanto riportato sulle riviste per gli analisti il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 65% circa.

Dove potrebbe condurre il movimento laterale in corso sul titolo Tesmec: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tesmec (MIL:TES) ha chiuso la seduta del 2 maggio a 0,1336 euro, invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Occhi puntati su Piazza Affari a un passaggio cruciale e su questo titolo che ieri ha guadagnato il 10%