Dopo 4 settimane durante le quali c’è stato un rialzo monstre delle quotazioni di Tesmec, +76%, sono iniziate tre settimane da incubo che hanno fatto sprofondare il titolo. Questi repentini movimenti hanno avuto un forte impatto sulla volatilità del titolo. Tesmec, infatti, negli ultimi 3 mesi ha mostrato una maggiore volatilità rispetto al 90% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente di +/- 10% a settimana.

Prima di procedere, quindi, facciamo un invito alla prudenza per evitare di rimanere incastrati in posizioni in forte perdita a seguito di forti e repentini movimenti delle quotazioni.

Tuttavia c’è una buona notizia. Infatti, dopo 3 settimane da incubo le azioni Tesmec sono pronte per ripartire al rialzo. Questa affermazione è supportata dal fatto che le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo al ribasso in area 0,1278 euro.

Nell’ipotesi che le quotazioni partano subito al rialzo e che il minimo sia già stato segnato, allora possiamo effettuare una proiezione rialzista la cui massima estensione si trova in area 0,3812 euro,

Al ribasso, invece, i margini per ulteriori discese dovrebbero essere molto limitati.

La valutazione di Tesmec

Dal punto di vista dei fondamentali e del bilancio, Tesmec rappresenta un’ottima opportunità di investimento. In base al consensus degli analisti che coprono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Inoltre, il titolo è molto sottovalutato. La società presenta multipli degli utili molto interessanti e ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.81 volte il suo fatturato. Inoltre, Tesmec appare poco valorizzata se si considerano il valore del suo attivo netto contabile e i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda. Inoltre, la società gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 14,07 per 2021 e di 5,75 per 2022, la società è tra le più economiche sul mercato. Infine, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

Per gli analisti il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 95% circa.

Dopo 3 settimane da incubo le azioni Tesmec sono pronte per ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tesmec (MIL:TES) ha chiuso la seduta del 18 gennaio a 0,1266 euro in ribasso del 2,01% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

