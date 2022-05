A maggio, ormai, i giardini e i balconi iniziano ad avere una conformazione definitiva. Certo, ci sono ancora dei ritardatari, che aspettano forse il definitivo assestamento del tempo prima di completare tutte le operazioni. Dalla pulizia delle piastrelle fino alla scelta dei fiori.

Quasi tutte le piante che hanno trascorso l’inverno in casa sono già state messe all’aperto. I più bravi e fortunati potrebbero essere riusciti a salvare anche alcune specie che, nell’immaginario collettivo, sono definite stagionali. Pensiamo alle surfinie. Altri, invece, si affidano completamente a vivai e supermercati per andare a scegliere quelle che orneranno balconi e giardini tra primavera, estate e autunno.

Alcune piante, però, potrebbero rimanere in casa anche con il caldo. Non solo perché possono abbellirla, ma anche per un altro motivo. Esse hanno delle altre qualità che possono essere funzionali nei nostri locali, anche in primavera ed estate. Una di queste è quella di eliminare i cattivi odori, profumando in maniera naturale tutti gli ambienti. Un’altra, non meno importante, è quella di tenere lontano le zanzare.

Di conseguenza, alcune piante possono tranquillamente restare all’interno della nostra casa, così come all’esterno, avendo una doppia funzione. Quella estetica e quella pratica. È il caso del Citrus, che andremo a conoscere meglio nelle prossime righe.

Se sceglieremo questa pianta da arredamento, non solo giardini, balconi e terrazzi saranno profumati, ma anche gli interni della nostra casa

Originaria dell’Asia, come gran parte degli agrumi, questa pianta è coltivata da centinaia e centinaia di anni per scopi ornamentali e per i suoi profumi. Ne esistono varie specie. In Italia, sono aranci, limoni e mandarini ad andare per la maggiore. Inutile dire che, giocando con gli innesti, se ne possono produrre di molte varietà.

Se è vero che qualunque esemplare, in primavera, può essere messo all’esterno, è anche vero che non è una necessità assoluta. Quindi, potrebbe tranquillamente rimanere in casa, basta che sia posizionato vicino a una fonte luminosa, per esempio una finestra. Il profumo che si diffonde è assolutamente gradevole, soprattutto quando questa pianta è in fiore.

Ne esistono anche di specie nane, adatte proprio per gli interni, in modo che non abbiano grande ingombro. Esse, se ben curate e innaffiate possono anche arrivare a produrre frutto.

Per renderla efficace contro le zanzare, poi, bisognerebbe abbinarla a qualche altra pianta aromatica. La più classica è indubbiamente la citronella, ma non solo. Anche basilico e rosmarino possono esserle affiancate, così come la lavanda.

Se sceglieremo questa pianta da arredamento, non solo in giardino potremo godere degli effetti del Citrus. Una pianta ornamentale e profumata. Insomma, ha tutte le qualità giuste per impreziosire la nostra casa.

