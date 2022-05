Dove mettere le medicine in casa specialmente in estate e quali portare in vacanza anche viaggiando in aereo

Con la primavera il nostro corpo comincia ad avvertire temperature più elevate. Di conseguenza cerchiamo di alleggerire il nostro abbigliamento. Di solito oltre alle pulizie stagionali facciamo il cambio armadio e sistemiamo gli abiti in modo da occupare poco spazio. Facendo ordine, può capitare di trovarci sottomano farmaci che teniamo da parte per eventuali bisogni. Ci possono essere anche preparati che prendiamo con regolarità per delle patologie.

Dovremmo fare attenzione al posto dove mettere le medicine in casa. È importante evitare luoghi visibili e alla portata dei bambini. Ci sono anche altri fattori da considerare, come ad esempio l’umidità. L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) raccomanda alcune regole da seguire specialmente quando le temperature si alzano. Che siano compresse o capsule o in forma liquida, i preparati farmaceutici avrebbero bisogno di stare in posti particolari. Quando il medico ce li prescrive dovrebbe darci qualche indicazione al riguardo, altrimenti sarà il farmacista ad avvertirci.

Il posto giusto

Acquistando le medicine per prima cosa dovremmo leggere il foglietto illustrativo, chiamato bugiardino. Oltre alla descrizione del preparato, ci potrebbero essere consigli riguardanti le associazioni alimentari da evitare. Oltre a ciò, anche il metodo di conservazione.

In generale, l’AIFA raccomanda, soprattutto in estate, di conservare i farmaci in un posto riparato dalla luce diretta del sole. Il luogo dovrebbe essere fresco e asciutto, senza umidità. La temperatura della stanza non dovrebbe salire oltre i 25 gradi. Ci sono però delle tipologie di farmaci che hanno bisogno di solito di essere poste in frigo. Uno di questi farmaci è l’insulina. In frigorifero, però, la temperatura non dovrebbe scendere sotto i 2 gradi. Alterazioni di freddo o caldo potrebbero rendere meno efficaci o addirittura dannosi i medicinali. Meglio leggere bene i bugiardini o chiedere in farmacia in caso di dubbi.

Dove mettere le medicine in casa specialmente in estate e quali portare in vacanza anche viaggiando in aereo

Quando si viaggia in macchina, sarebbe meglio non mettere le medicine in valigia nel portabagagli. Il posto migliore raccomandato dagli esperti sarebbe l’abitacolo, dell’auto specialmente se rinfrescato dall’aria condizionata. A tal proposito, per alcuni farmaci è bene usare contenitori particolari che ne assicurino una temperatura costante.

I farmaci da portare con sé in vacanza, se si viaggia con qualsiasi mezzo e anche in aereo, in linea di massima sono:

quelli salvavita e che dobbiamo prendere continuamente per curare una patologia;

disinfettanti nella forma preferita. Ci sono salviettine, liquidi e altro;

cerotti e garze;

pomate antibiotiche;

medicine contro il reflusso, diarrea, nausea;

fermenti lattici;

farmaci per la febbre e il mal di testa.

È importante trasportarli nella loro confezione originale con foglietto illustrativo all’interno.

Se si va al mare, sarebbe bene portare oltre alle creme solari anche pomate per alleviare eventuali arrossamenti o pruriti da zanzare e meduse. Inoltre, potrebbe servire un repellente contro gli insetti. Per alcuni farmaci è obbligatorio portare con sé in aereo la prescrizione medica. Di solito è preferibile averli nel bagaglio a mano invece di metterli nella valigia in stiva.

