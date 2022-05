Primavera ed estate segnano il ritorno di fastidiosi ospiti per la nostra casa. Ovviamente il riferimento è a zanzare, mosche e ragni che, con il caldo, iniziano a proliferare. Per non parlare delle formiche.

Inizia con loro una lotta che vivrà momenti di tregua solo in autunno avanzato. Si cercano espedienti di ogni tipo per lasciarli fuori dalla nostra casa e dal nostro giardino. Purtroppo, ma anche per fortuna, essi fanno parte dell’ecosistema, esattamente come noi. È abbastanza banale dirlo, ma se esistono c’è un motivo. La natura assegna a ognuno di noi un compito, sin dagli albori, per mantenere il sistema il più equilibrato possibile. Certo, sono belle parole, fino a quando non si è infastiditi da una zanzara che punge o da una mosca che continua a ruotare nella stanza.

Ci sono moltissimi rimedi naturali per combattere il problema, soprattutto per evitare che la nostra casa ne sia invasa. Tuttavia, abbiamo a che fare con esseri viventi che sono molti bravi ad adattarsi alle varie situazioni. Nel loro piccolo, quindi, alla lunga, riescono sempre a cavarsela.

Certo, la battaglia prosegue ogni anno, con insetticidi e rimedi naturali sempre più efficaci. Siamo così sicuri, però, che sia la cosa più giusta da fare?

I ragni non hanno dalla loro la bellezza. Questo è indubbio, però, salvo rare specie, sono totalmente innocui per l’uomo. Anzi, a volte, possono anche aiutarlo.

Tutti vogliono eliminare i ragni con insetticidi o rimedi naturali, ma non sanno che stanno commettendo un grande errore

Pensiamo a un dato. I ragni presenti nell’ecosistema sono in grado di eliminare circa 600 milioni di tonnellate di insetti ogni anno. Proviamo a pensare come sarebbe se non ci fossero. Ora, chiaramente, questi numeri devono anche essere analizzati. Non vuole dire che non dobbiamo più trovare un rimedio per eliminarli e che li dobbiamo invitare a far parte di casa nostra. Dovremmo considerare, però, la loro funzione. Perché anche loro contribuiscono, seppur indirettamente, alla nostra lotta contro mosche e zanzare.

Per esempio, essi si nutrono anche di zecche e pulci, quindi non darebbero solamente una mano a noi, ma anche ai nostri animali domestici. Anche se poi basterebbe una goccia d’olio per risolvere loro il problema.

Ci vorrebbe un po’ di coraggio, ma, a volte, sarebbe meglio non eliminare le ragnatele e far sì che i ragni le usino per intrappolare gli insetti. Certo, sono antiestetiche, danno fastidio, ma pensare, ogni tanto, che possano anche darci una mano non sarebbe sbagliato.

Tutti vogliono eliminare i ragni con insetticidi ma, così facendo, andrebbero a pregiudicare la salubrità dell’aria all’interno della nostra casa. Quando è possibile, quindi, sarebbe meglio non allontanarli per avere un contributo nella lotta a mosche e insetti.

È, altresì, vero che si potrebbe obiettare che anche loro facciano parte dell’ecosistema e che abbiano una funzione al pari dei ragni. Incontrovertibile come tesi, ma è anche vero che non possiamo farli proliferare all’infinito.

