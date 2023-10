Dove mangiare il pesce più buono? Ecco menù e prezzi di Uliassi, il ristorante tre stelle Michelin sul mare

La Guida Michelin ha premiato diversi ristoranti con le tre stelle. Uno di questi si trova in un piccolo comune della provincia di Ancona. Vediamo cosa offre sulla carta l’Uliassi e i costi per le portate.

Mangiare bene non è scontato al giorno d’oggi. Ma se si trova posto in un ristorante tre stelle Michelin, la buona cucina è praticamente di casa. La celebre guida premia gli chef più meritevoli, che sanno distinguersi per qualità e originalità. Mauro Uliassi, col suo locale situato a Senigallia, offre piatti d’alto livello e pregevole fattura. Qui si può gustare soprattutto dell’ottimo pesce, seduti comodi a due passi dalla spiaggia. Ma quali sono i prezzi e cosa propone il menù? Scopriamolo.

È il ristorante dove mangiare il pesce più buono delle Marche?

Uliassi si situa in via Banchina di Levante, 6, tra la spiaggia e il porto canale. I fratelli Mauro e Catia hanno aperto il locale nel lontano 1990, senza molte pretese. Tuttavia, col tempo e grazie alla loro dedizione, il posto diventò un punto di riferimento per la cucina di mare. Oggigiorno il ristorante ha ottenuto diversi premi, che attestano la qualità dei piatti cucinati. Oltre alle tre stelle Michelin, infatti, ha collezionato negli anni cinque cappelli Espresso e tre forchette Gambero Rosso.

Uliassi si fonda su una cucina semplice ma contemporanea, ispirata alla Riviera Adriatica. Il pesce è il protagonista, ma non mancano proposte a base di selvaggina. Ogni anno, inoltre, si sperimentano nuovi piatti di stampo futuristico, che vanno ad aggiungersi al percorso più classico.

I piatti e quanto costano

Uliassi potrebbe davvero rivelarsi il luogo ideale dove mangiare il pesce più buono. A patto che ci sia la disponibilità a spendere un po’ di soldi. I menù degustazione sono tutti sui 250 euro bevande escluse, a parte l’easy classico (230). Quest’ultimo prevede un totale di sei corse scelte da Catia, preparate per l’intero tavolo. I menù caccia e lab, invece, sono disponibili solo su prenotazione.

In alternativa si può scegliere cosa consumare alla carta. Quest’opzione determina un minimo di tre portate a testa tra antipasti, primi e secondi. Tra le proposte troviamo sogliola lattuga e bergamotto, ravioli di patate burro e salvia, spigola alla griglia e oca laccata. Per ognuno di questi piatti si spendono tra i 60 e i 65 euro a persona. Tra i dolci, invece, spiccano golosità come la coppa ricca con meringa e fragole, e il Senigallia Brest con crema chantilly, ciliegie e olive caramellate. Il prezzo è di 30 euro l’uno.