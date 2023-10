10 cose da fare per risparmiare sulla bolletta della luce: consigli sicuri ed efficaci

In questo periodo in cui diversi costi sono in aumento, ecco 10 cose da fare per risparmiare sulla bolletta della luce e stare più sereni dal punto di vista economico.

Il momento in cui arrivano a casa le bollette è sempre un po’ particolare. A nessuno piace vedere costi elevati, soprattutto a chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Una famiglia deve fare i conti con diverse spese impreviste, quindi, non è sempre possibile pagare a cuor leggero.

Però, ci sono delle accortezze da mettere in pratica per riuscire a risparmiare qualche euro come queste 10 cose da fare per risparmiare sulla bolletta della luce. Sono dei piccoli trucchi o consigli che permetteranno di avere una riduzione del costo dei consumi.

A volte non si fa caso a come si gestiscono le cose in casa ed è proprio questo l’errore che porta ad una bolletta salata. Facendo più attenzione, anche a piccole cose che non ci costano nessuna fatica, si può ridurre l’importo. Anche se si tratta di pochi euro, alla fine dell’anno si arriva comunque ad un risparmio significativo.

10 cose da fare per risparmiare sulla bolletta: l’elenco

Questa guida pratica non solo ci aiuterà a spendere di meno, ma anche a salvaguardare di più l’ambiente. Ecco i nostri 10 consigli:

valutare l’offerta migliore: ognuno ha le proprie esigenze ed è opportuno valutare le varie offerte disponibili sul mercato, magari unendo il consumo di luce a quello del gas; spegnere i dispositivi elettronici: questo significa non lasciarli in modalità standby con le lucine accese, come nel caso della tv, ma spegnerli del tutto staccando la spina; sostituire gli elettrodomestici datati: è un investimento che a lungo termine farà risparmiare parecchio perché i dispositivi nuovi sono in grado di gestire molto meglio i consumi autonomamente; sostituire le lampade con quelle a LED: quelle di ultima generazione fanno spendere molto meno; manutenzione regolare a tutti gli elettrodomestici: un guasto può consumare molta energia; scegliere un frigorifero piccolo: se la famiglia non è numerosa e potete accontentarvi di un frigorifero piccolo andando a fare la spesa più spesso, potete risparmiare fino a 200 euro l’anno; attenzione alla temperatura del frigorifero: questa deve essere attorno ai 4 gradi; meglio usare il forno a microonde quando si può: consuma molto meno del forno tradizionale; scegliere il pc portatile invece di quello fisso: la differenza è significativa; spegnere lo schermo del pc quando non si utilizza: non sembra ma questa azione può farci risparmiare molte ore di inutilizzo.

Un consiglio in più

Quando si tratta di consumi in casa è molto utile monitorare la situazione in modo tale da capire che cosa consuma di più e per cosa si paga di più. Inoltre, una piccola accortezza aggiuntiva è quella di utilizzare gli elettrodomestici (tipo lavastoviglie o lavatrice) la sera e nel fine settimana in cui l’energia costa meno.