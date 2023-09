Dove comprare scarpe anche a meno di 50 euro comode con pianta larga, per numeri piccoli o grandi o polpacci importanti 

Ogni volta che decidiamo cosa indossare pensiamo pure agli accessori da abbinare. Un abito elegante si valorizza infatti con una borsa adatta, dei gioielli e magari una cintura. Un elemento importante da scegliere con cura è la scarpa. In base al nostro piede possiamo comprare belle calzature che siano pure comode. Vediamo qualche sito e alcuni prezzi.

Tutto il nostro corpo ha bisogno di attenzioni, anche i piedi. Spesso li trascuriamo per la fretta, ma un buon pediluvio e altre coccole possono dare sollievo la sera. Sia che camminiamo o stiamo molto tempo seduti oppure pratichiamo uno sport, la calzatura è importante. Scegliere infatti le scarpe adatte alla forma del piede potrebbe prevenire fastidi.

Dove comprare scarpe anche a meno di 50 euro comode per tanti tipi di piede

La varietà delle forme e dei colori delle scarpe femminili invita spesso all’acquisto durante lo shopping. Si può seguire un gusto personale o la tendenza moda del momemto. Potremmo però avere delle esigenze particolari. Si fa a volte fatica a trovare scarpe per piedi con la pianta larga o piccoli come quello di Cenerentola. Pensiamo anche a numeri grandi oppure alle gambe con un’ampia circonferenza delle donne curvy.

Per fortuna alcuni marchi e negozi propongono articoli belli e adatti a soddisfare queste esigenze. Eccone alcuni e qualche prezzo praticato.

Cominciamo con un negozio storico di Roma, Farinacci. Sul loro sito è possibile trovare calzature per donna a partire dal numero 32 fino al 45. Per esempio, un paio di espadrillas numero 32 si potrebbe comprare a 45 euro oppure uno stivaletto in pelle nero numero 45 a 93 euro. Si possono trovare anche calzature con chiusura con velcro.

Tanti tipi a prezzi interessanti

Ghigo calzature vende numeri dal 31 al 45 proponendo diversi modelli, tra cui delle scarpe con lacci e zeppa a 124 euro.

Zalando propone molte wide fit shoes, scarpe a pianta larga. I numeri vanno dal 35 al 45. Per esempio, un paio di scarpe Mary Jane con tacco rosa costerebbe 49,99 euro. Delle scarpe di pelle nera con plateau verrebbero circa 39 euro. Troviamo anche vari sandali a pianta larga a meno di 50 euro. Asos ha modelli a partire dal numero 35 fino al 48, come delle sneakers a 120 euro.

Abbiamo quindi visto dove comprare scarpe anche a meno di 50 euro comode per piedi piccoli o grandi. Per quanto riguarda i polpacci robusti tra vari negozi c’è Ulla Popken. Sono interessanti gli stivali wide fit con gambale XL oppure XXL. Il prezzo andrebbe da circa 110 euro a 260 euro. Troveremo anche décolleté, mocassini e altri modelli con larghezza ampia sotto i 100 euro.

Quindi eleganza, moda e comodità si possono trovare in scarpe in vendita in alcuni negozi anche sul web. I prezzi sono abbastanza economici e spesso scontati.

(n.d.r. Le informazioni riportate in questo articolo sono a titolo gratuito. Non esiste alcun rapporto fra la Testata e i marchi indicati)