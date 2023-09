Come pulire i mestoli di legno senza spendere soldi e energia: bastano due ingredienti naturali

A volte non è così facile pulire i mestoli di legno perché le macchie persistono e non se ne vogliono andare, ma ecco qualche consiglio su come farlo senza spendere soldi e energia.

Fare le pulizie domestiche non piace quasi a nessuno, ma è un aspetto fondamentale di una casa e della vita in famiglia. Si deve dedicare molto tempo a pulire soprattutto il bagno e la cucina, le due stanze più utilizzate e frequentate in assoluto rispetto alle altre.

In cucina, ad esempio, bisogna pulire tutti gli utensili che si usano durante la preparazione di pranzi e cene. Un aspetto molto controverso è come pulire i mestoli di legno senza spendere soldi e energia perché sono tra gli oggetti più difficili. Anche se si lavano tante volte potrebbero conservare le macchie.

Come fare, allora? C’è una soluzione molto economica in grado di farci risparmiare da diversi punti di vista: tempo, soldi ed energia. Vale la pena provare subito per scoprire il risultato che sarà senza dubbio molto efficace e soddisfacente. Sono prodotti che ci sono già in casa e non occorre andare al supermercato.

Come pulire i mestoli di legno senza spendere soldi e energia: cosa usare

I mestoli di legno sono fondamentali in cucina per gestire le pentole con acqua bollente. Infatti, il legno non conduce il calore e questo permette di tenerlo in mano mentre si mescola il cibo senza nessun problema. Questo non sarebbe possibile con un mestolo di acciaio. Ci scotteremmo.

Tuttavia, il legno ha dei pro e dei contro. Ad esempio, assorbe molto i liquidi e, quindi, se ci sono macchie di olio o di grasso derivanti da cibi come il ragù, potrebbero essere molto difficili da eliminare.

Ci sono due rimedi casalinghi, però, da provare immediatamente che stanno spopolando anche sui social, in particolare su TikTok. Si tratta di bicarbonato di sodio e succo di limone.

Cosa fare

Il consiglio è quello di inserire tutti i mestoli ancora sporchi in un recipiente con acqua bollente. Questa allargherà le fibre del legno. Poi, si aggiunge bicarbonato di sodio e si lascia agire per qualche minuto. Occorre aggiungere successivamente il succo di limone e mescolare il tutto con i mestoli.

Basterà lasciarli in ammollo per 15-20 minuti prima di estrarli e passarli sotto acqua corrente fredda. Provate ad asciugarli un po’ con un canovaccio pulito e poi lasciateli asciugare completamente all’aria. In questo modo tutte le macchie dovrebbero sparire.