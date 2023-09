Ottima performance e rialzo da manuale per le azioni GVS che reagiscono ai supporti e scattano al rialzo. Ma quali sono le cause alla base di questa prova di forza del titolo? Quali potrebbero essere gli obiettivi del rialzo?

Le previsioni economico finanziarie per il triennio 2023-2025

La società ha comunicato alcuni dati finanziari molto importanti che potrebbero avere contribuito al rialzo delle quotazioni. Per il 2023 i ricavi della società sono visti in crescita di circa il 5%. Inoltre, la capacità di generare profitti, espressa in termini di incidenza dell’EBITDA normalizzato del 2025 sui ricavi, è stimata in un intervallo compreso tra il 27% e il 28%. Per concludere anche l’indebitamento è visto in diminuzione.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono divisi nel giudizio su GVS. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si va dalla raccomandazione “Compra Adesso” a quella “Vendi Adesso”. Tanto che il rating medio ottenuto è Neutro.

Dal punto di vista del prezzo obiettivo medio, invece, il titolo GVS risulta essere sottovalutato di circa il 30%.

Rialzo da manuale per le azioni GVS: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GVS (MIL:GVS) ha chiuso la seduta del 27 settembre a quota 5,055 €, in rialzo del 5,31% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno il titolo sta guadagnando circa il 25%, ma il mese di settembre è stato abbastanza difficile con le quotazioni che hanno accelerato al ribasso. Adesso, però, potrebbero essere sulla strada della ripresa. Un’indicazione in tal senso è arrivata dalle ultime due sedute, quando le quotazioni hanno prima rotto al ribasso e poi immediatamente recuperato il supporto in area 4,83 €. Una conferma della ripresa, poi, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 5,30 €. In questo caso lo scenario rialzista potrebbe prendere il sopravvento e rilanciate le quotazioni GVS.

Un segnale ribassista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 4,83 €. In questo caso la discesa potrebbe proseguire secondo lo scenario illustrato in figura.

