Tra le tante cose da fare in coppia, di certo la gita o la fuga romantica spicca in cima alla lista. Scegliendo un posto incantevole, infatti, la gita romantica non solo permette di visitare nuovi posti, ma anche di scoprire nuove passioni.

Per esempio, c’è chi sfrutta la gita romantica per imparare a ballare la salsa o la bachata, e chi invece con il partner si rifugia in un centro benessere. Magari con la vista sul mare o in montagna.

Vediamo allora, in particolare, quali possono essere le mete, anche quelle meno conosciute, per pianificare una fuga romantica che, chiaramente, sarà sempre molto più di una semplice gita fuori porta che magari si può organizzare in un weekend.

Dove andare per una gita o per una fuga romantica in Italia scegliendo anche queste 2 mete meno conosciute

Nel dettaglio, sono in tanti a scegliere per la gita romantica località rinomate come Venezia chiaramente su tutte. Ma anche Portofino e Capri in Campania. Pur tuttavia, è altrettanto magica la fuga romantica, per esempio, sul Lago d’Orta ed in Val di Noto. Arrivando così fino in Sicilia.

Focalizzando l’attenzione proprio su cosa può fare una coppia in fuga romantica sul Lago d’Orta. Oppure in gita tra gli splendidi borghi della Val di Noto in Sicilia.

Perché organizzare un tour romantico sul Lago d’Orta o in Val di Noto

Per chi sceglie la fuga romantica in Piemonte, sul Lago d’Orta, allora una delle tappe è quella di Orta San Giulio che è uno splendido borgo. Precisamente, uno dei borghi più belli d’Italia senza dimenticare di fare tappa pure all’Isola di San Giulio con il traghetto.

La Val di Noto, invece, è una vasta nonché splendida area del Sud est della Sicilia. Nell’isola è uno dei posti più belli non solo per le escursioni e per le visite guidate, ma anche come percorso enogastronomico alla scoperta di nuovi sapori per quel che riguarda il cibo. Perché se c’è una regione italiana dove si mangia bene, allora questa, tra mari e monti, è sicuramente la Sicilia.

Per esempio, su cosa si può fare in Val di Noto, le coppie, i turisti ed anche le famiglie, rivolgendosi in loco a guide turistiche esperte, possono prenotare i tour oppure i mini tour per visitare i posti più belli. Ed il tutto avendo la possibilità di soggiornare sempre in splendide strutture ricettive.

Questa è infatti la risposta su dove andare per una gita o per una fuga romantica.

Approfondimento

Per una fuga romantica con la persona amata ecco le 3 mete in Italia in cui regalarsi un momento speciale