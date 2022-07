Le zucchine sono tra gli ortaggi più apprezzati durante il periodo estivo. Possono essere consumate in moltissimi modi diversi, dai più elaborati ai più semplici. Chi le preferisce light potrà provare a metterle semplicemente a cuocere in acqua bollente. In alternativa si potrà optare per zucchine ripiene, al forno o in padella che piaceranno a tutti. Inoltre, si potranno anche utilizzare le zucchine per preparare sughi strepitosi per condire la pasta. Oggi, però, più che delle zucchine si tratterà dei fiori prodotti dalla pianta.

Molto delicati, possono essere raccolti seguendo alcune semplici regole e, poi utilizzati per condire la pasta ma anche da soli. Nella maggior parte dei casi verranno utilizzati in pastella o come condimento ma potranno anche essere fatti scaldare in padella. Oggi si vedrà la ricetta dei fiori di zucca in padella con pecorino e guanciale, un modo diverso per prepararli. Quindi, non sfiziosi fiori di zucca in pastella o ripieni ma una ricetta gustosissima da provare subito.

Ingredienti per 5 persone

400 g di fiori di zucca;

1 cipolla;

100 g di pecorino;

100 g di guanciale;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

olio EVO, quanto basta.

Non sfiziosi fiori di zucca in pastella o ripieni ma una ricetta semplice e veloce per cucinarli in padella

Per prima cosa sarà importante pulire i fiori di zucca e la cipolla prima di procedere con la preparazione. Prendere la cipolla e tagliarla nel modo classico, in una padella antiaderente aggiungere dell’olio EVO. A questo punto, fare cuocere per qualche minuto la cipolla prima di aggiungere il guanciale a pezzettini. Una volta dorato sarà bene unire al composto i fiori di zucca, salare e pepare. Dopodiché fare cuocere ancora per un paio di minuti. Prima di spegnere la fiamma accertarsi che abbiano preso colore da tutti i lati. Dopo aver fatto questo i fiori di zucca saranno pronti per essere serviti in tavola.

Il pecorino grattugiato andrà aggiunto come ultimo ingrediente per dare maggiore sapore ai nostri fiori ma non è necessario. Si potranno consumare anche senza l’aggiunta di formaggio. Si consiglia di consumare subito i fiori di zucca perché non si conserveranno a lungo senza deteriorarsi o perdere il sapore.

