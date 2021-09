Questo comune piemontese conta circa 48mila abitanti e dista da Torino una decina di km. Immerso nella fresca e nebbiosa campagna del nord, è pieno di attrazioni che riguardano arte e cultura. Per non parlare della vicinanza delle Langhe e di Alba che permettono una breve escursione tra vigneti e visite in cantina, degustazioni e assaggi di prodotti tipici. Non c’è bisogno di andare troppo lontano per vivere un’esperienza unica e rilassante.

Nei dintorni di Torino c’è un posto perfetto per vivere un week-end tra arte, natura e buon vino.

Si tratta di Rivoli. La vicinanza al capoluogo del Piemonte lo rende una tappa perfetta all’interno di un tour più ampio. Un tour che comprende sicuramente la bellissima città nordica, patria dei libri e del cioccolato e che spazia poi in un raggio di qualche km.

Ma cosa possiamo vedere a Rivoli?

Cosa vedere

Sicuramente dobbiamo fare una visita al meraviglioso Castello di Rivoli. Ex residenza sabauda, oggi lascia posto al bellissimo Museo di Arte Contemporanea. L’architetto che aveva progettato la dimora dei Savoia, Filippo Juvarra non concluse mai il lavoro. Rimasero archi e colonne in mattoni incompiute che oggi costituiscono l’esterno del Museo. Le opere di artisti contemporanei popolano il suo interno tra cui Cattelan, Mario Merz, Fabio Mauri, Luigi Ontani. Il connubio tra passato e presente rende il giro al Castello un viaggio unico.

Bellissima è anche la Casa del Conte Verde, che prende il nome dal Conte Amedeo VI di Savoia che vi dimorò. La struttura è trecentesca e mantiene ancora intatta parte della sua architettura medievale.

Deliziosa è anche la Chiesa di San Rocco. Doveroso un pit stop a questo gioiellino risalente al 1630. Fu realizzato dopo un voto dei cittadini di Rivoli per far finire la terribile peste che colpì la città in quegli anni.

Anche la bellissima e lugubre Villa Melano all’interno del Parco Melano merita una visita. Fu costruita nel 1600 per diventare un convento. Dopo la conquista di Napoleone, divenne una villa privata e sembra che la figlia dell’ultimo proprietario si uccise in questa casa per pene di amore. Qualcuno testimonia di aver visto fantasmi e presenze inquietanti in questa bellissima dimora antica. È un’attrazione da non perdere per gli amanti del brivido.

Rivoli ha una posizione strategica che può essere sfruttata non solo per visitare Torino, ma anche per una giornata alla meravigliosa Reggia di Venaria Reale. Quest’ultima dista solo 17 km da Rivoli. Quella di Venaria è una delle tante residenze sabaude che riecheggia le altrettanto sfarzose Regge di Versailles e Caserta. E’ inserita nella lista del Patrimonio dell’UNESCO dal 1997. Doveroso un giro interno per visitare le sale e la bellissima Galleria Grande. Luogo simbolo della Venaria con le grandi finestre alle pareti e il pavimento bianco e nero a scacchiera.

Basterà salire in macchina per un’oretta e ci ritroveremo nella splendida cornice delle Langhe. Qui possiamo dedicarci ad un percorso enogastronomico incredibile tra assaggi di Nebbiolo, Barolo e tartufo, dove la natura fa da padrona. Potremo fare delle visite tra vigneti e botti e concederci dei pacchetti degustativi di alto livello. Un’esperienza irripetibile. Le cantine da visitare assolutamente sono Poderi Luigi Einaudi, Cerreto Winery e Fontanafredda.