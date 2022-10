3 ottimi prodotti per fissare il rossetto sulle labbra fino a sera senza cipria

Trovare un rossetto che rimanga intatto sulle nostre labbra fino a sera è davvero molto complicato. Chissà quante volte, infatti, dopo aver speso diversi minuti a truccarci, abbiamo notato che il nostro trucco, passata qualche ora, era già completamente svanito.

Soprattutto il rossetto, che a volte scompare totalmente appena dopo che avremo mangiato o bevuto qualcosa.

Per scoprire la reale tenuta del nostro rossetto, basterà eseguire la prova del bacio. Una volta che ci saremo messi il rossetto, dovremo baciarci la mano, e osservare il risultato.

Se la nostra mano sarà pulita e priva di colore, allora significherà che il nostro rossetto è a lunga tenuta.

In generale, comunque, esistono dei metodi utilissimi per far resistere il nostro rossetto intatto fino a sera.

In questo modo, non dovremo più preoccuparci di sistemare il rossetto più volte durante la giornata.

Per ottenere questo risultato, molte persone utilizzano il metodo più classico, ovvero sfruttano la cipria. Questo cosmetico in polvere sottilissima, infatti, una volta steso sul viso, ci aiuterà a fissare il trucco.

Potrebbe, quindi, essere la soluzione ai nostri problemi, ma noi vogliamo andare oltre. Vogliamo testare nuovi prodotti che potranno cambiarci la vita, perché sono facilissimi da usare, e costano poco.

3 ottimi prodotti per fissare il rossetto e il trucco a lunga durata

Il mondo del make-up è sempre in fermento, e lancia spesso nuovi prodotti utili per truccarci meglio e più velocemente. Con i trucchi giusti, ad esempio, sarà facile ottenere labbra più grandi in 2 secondi.

Per fissare il rossetto, invece, dovremmo provare l’efficacia di 3 prodotti. Il primo è il primer, un prodotto che serve per preparare la pelle al trucco.

Solitamente, quando si parla di primer, si pensa subito ad un prodotto pensato per la pelle del viso, utile per coprire macchie e imperfezioni.

Oltre a questi, in commercio è possibile anche trovare il primer per la bocca. Questo prodotto, una volta steso, sarà come una seconda pelle per le nostre labbra. Le idraterà, rimpolpandole, e ne ridurrà la secchezza, rendendo, quindi, la stesura del trucco più facile.

La pelle, se ben idratata, infatti, tratterrà meglio il trucco rispetto a quando sarà secca.

Per utilizzare il primer, in sostanza, basterà stendere il prodotto sulle labbra, e aspettare che si asciughi. Dopo questo passaggio, potremo mettere il nostro rossetto come d’abitudine.

Fissante per trucco

Un altro prodotto utilissimo in questi casi è il fissante per rossetto. Questo, infatti, sarà molto utile in estate, quando il trucco potrebbe resistere di meno a causa del sudore. Ma sarà necessario anche in inverno, a causa dell’effetto del vento e dei cambiamenti climatici sul nostro trucco.

Per usarlo, basterà spruzzare il prodotto sul viso, mantenendo con quest’ultimo una distanza di almeno 20 centimetri.

Rossetto opaco

L’ultimo consiglio utile da conoscere, che ci permetterà di preservare il nostro trucco a lungo, riguarda la luminosità del rossetto. Nonostante quello lucido sia molto più attraente, dovremo sceglierne uno opaco se vorremo farlo durare più a lungo. L’ultimo dei 3 ottimi prodotti per fissare il trucco è proprio questo rossetto.

Generalmente, infatti, i prodotti opachi sono molto più resistenti, e hanno una durata nettamente maggiore rispetto a quelli lucidi. L’unico problema è che potrebbero seccare un po’ le labbra, motivo per cui sarà meglio stendere, sul rossetto, anche un filo di burro cacao. Stendere questo prodotto ci aiuterà anche a non avere più labbra secche e screpolate.