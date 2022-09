A volte i ritmi della vita quotidiana sono estremamente veloci e non tutti possono andare in ferie nel periodo tra giugno e agosto. Per superare al meglio lo stress della settimana, ogni momento potrebbe essere adatto a organizzare un fine settimana a contatto con la Natura.

Per rigenerare corpo e anima scegliamo quindi un luogo lontano dalla movida e dall’estremo caos, per scoprire anche nuovi posti. Poi, in questo periodo dell’anno, non è poi così difficile trovare offerte e last minute da prendere al volo, senza doverci allontanare troppo da casa.

Non è neanche detto che per partire dobbiamo per forza essere in compagnia, perché viaggiare da soli potrebbe rappresentare una nuova esperienza emozionante.

Come organizzare un viaggio da soli per rilassarsi

Per evitare troppi imprevisti strada facendo, sarebbe opportuno programmare al meglio il nostro viaggio, soprattutto se siamo soli. Quindi, optiamo, ad esempio, per una struttura ricettiva con spa o terme, tenendo conto delle distanze con stazioni e aeroporti.

A meno che non partiamo in macchina, sarebbe utile studiare il percorso per arrivare alla destinazione attraverso i mezzi pubblici. Informiamoci sui treni, autobus, taxi o macchine a noleggio, che non abbiamo costi eccessivi.

Se non abbiamo molti giorni a disposizione, dovremmo ridurre al minimo i tempi per raggiungere la meta. Qualora vogliamo visitare il più vicino borgo e il centro storico, controlliamo come poterci spostare agilmente senza il proprio mezzo. Non scordiamo di mettere nello zaino un bel libro da leggere e facciamo una playlist con le nostre canzoni preferite.

Dove andare per 2 giorni in Italia per una vacanza all’insegna di relax e natura

Un centro termale degno di nota, dove potremo rilassarci è Castrocaro Terme e Terra del Sole, in Emilia Romagna, situato nelle colline romagnole. Qui, oltre a visitare il maestoso e famoso Castello medievale e altre bellezze culturali, troveremo pace nel fantastico Parco delle Terme, grande circa 8 ettari.

All’interno potremo passeggiare e godere della stupenda vegetazione nel totale silenzio. Per quanto riguarda le terme, potremo optare tra vari pacchetti e percorsi benessere.

Se ci troviamo in Piemonte o nelle zone vicino, non perdiamo l’occasione di scoprire Gavi, in provincia di Alessandria. Bandiera arancione del Touring Club, è una meta che regala momenti di relax a contatto con la Natura e dove il buon cibo abbonda. Diversi sono i sentieri che si addentrano nel vicino Parco Naturale delle Marca, più o meno impegnativi, dove ammirare la fauna e la flora.

Un’altra meta dove rigenerarsi

Sarebbero diverse le località dove andare per 2 giorni in Italia per una vacanza rigenerante, circondati dal verde. Anche i laghi hanno il loro fascino e richiamano una sensazione di pace, come quello di Scanno, in Abruzzo. Un luogo davvero magico dove fare rilassanti passeggiate tra i sentieri o altre attività, visto le interessanti proposte.

