Dove andare in vacanza in Sardegna per spiagge ed eventi estivi

In tutta l’Italia ci sono località magnifiche dove andare in vacanza. Per quanto riguarda le spiagge vengono in mente di solito la Riviera romagnola oppure la Puglia e la Sicilia. In ogni Regione ci sono posti belli dove passare dei giorni al mare. Prendiamo ad esempio la Sardegna. C’è l’imbarazzo della scelta poiché tante sono le sue attrattive. Se ci concentriamo, però, solo su una zona delimitata, scopriremo dei posti dove andare in vacanza al mare partecipando anche ad alcuni eventi estivi.

Spiagge e concerti ad Alghero

Nel Nord Ovest della Sardegna ci sono tanti incantevoli posti dove trascorrere giorni sereni. Per esempio, ad Alghero, in provincia di Sassari, si può andare in una delle tante spiagge come quella del Lazzaretto. Sabbia fine che degrada nel mare, è attorniata dalla macchia mediterranea. Presenta inoltre piccole calette e una torre a ridosso del mare da cui prende il nome.

Posta nel litorale detto Riviera del corallo, Alghero è una delle mete preferite dai turisti che visitano la Sardegna. Sarà bello passeggiare per le vie e assistere al tramonto sul mare. In agosto dall’8 al 26 ci saranno tanti artisti della musica italiana che si esibiranno nell’Alguer summer festival. Un motivo in più per una vacanza da quelle parti.

Alcuni luoghi interessanti in Sardegna

Rimanendo nella zona nord occidentale dell’isola troviamo il territorio del Logudoro. Questa parte è famosa per la necropoli Sant’Andrea Priu, con circa venti tombe, le domus de janas risalenti al IV-III millennio a.C. Nelle vicinanze c’è un piccolo borgo agro-pastorale con poche case attraversate da vicoli, Bonorva. Questo paesino è noto soprattutto per i prodotti tessili e il pane Zichi di grano duro. Ad esso è dedicato un monumento altro 3 metri e una sagra dove gustare i piatti tipici e ammirare i manufatti locali. La sagra de su Zichi a Bonorva si terrà il 13 agosto. Nelle vicinanze sorge il borgo fantasma di Rebeccu con la fonte sacra di su Lumarzu di epoca prenuragica.

Dove andare in vacanza in Sardegna per spiagge ed eventi estivi

Spostandoci ad Olbia, nel sassarese, fino al 15 agosto ci sarà il Red Valley festival con molti concerti musicali. Questa zona è nota per l’Area marina protetta in cui si trova l’isola di Tavolara. Un altro posto famoso è Porto Rotondo. Volendo godere del mare si sono tante spiagge dove andare. Ricordiamo Punta nuraghe, dalla sabbia tendente al grigio e Li cuncheddi, contornata da scogli e vegetazione.

Spostandoci nel nuorese troviamo tra gli altri posti da visitare Arbatax. Alcune sue spiagge sono Torre di Barì e Cea. Incantevoli anche le calette come quella della Costa di Baunei. Nell’entroterra si potrebbe andare nel Parco nazionale del Gennargentu in cui vivono molte specie animali in mezzo a una natura protetta. Anche ad Arbatax si terranno alcuni eventi musicali soprattutto nella settimana di Ferragosto.

In conclusione, per rilassarsi si potrebbe visitare quest’isola italiana specialmente in estate.

