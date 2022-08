Quando ci si mette ai fornelli, si cerca sempre di preparare qualcosa che sia sfiziosa, originale ma anche semplice. La zucca, ad esempio, è un alimento che può essere cucinato in tanti modi. Proprio per questo ci soffermeremo su due tipologie di piatti da proporre ai nostri invitati. Tra l’altro, oltre ad essere davvero buona, ha numerose proprietà che fanno bene alla salute.

I benefici della zucca

È considerata tra gli ortaggi più salutari in assoluto. Sebbene abbia un gusto leggermente dolce, è povera di calorie. Proprio per questo è inserita in molte diete dimagranti. Tra i suoi benefici possiamo dire che è antiossidante, allontana dunque i radicali liberi. È ricca di vitamine come la A, C ed E, che vanno a rafforzare il sistema immunitario. Aiuterebbe a non far andare via la lucentezza della pelle e favorirebbe una buona vista. Abbiamo detto che è povera in termini di calorie. Infatti 100 g di zucca apportano solo 18 kcal.

2 ricette salate e facili con la zucca per un pranzo estivo nutriente

Con la zucca possiamo preparare davvero tantissimi piatti. Molti non lo sanno, ma in realtà si possono preparare anche dolci. È un alimento, visto il suo profilo nutrizionale, che andrebbe consumato più spesso. Soprattutto quando è il suo periodo di raccolta, per potenziare le proprietà in essa contenute.

Come cucinare la zucca al forno

Come idea antipasto potremmo proporre la zucca all’arrabbiata. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

1 kg di zucca;

2 spicchi d’aglio;

peperoncino, sale e olio q.b.

Come prima cosa riscaldiamo il forno ad una temperatura di 200 gradi. Andiamo a pulire la zucca e tagliarla in strisce sottili. A questo punto aggiungiamo le spezie elencate e un filo d’olio. Mettiamo in forno per circa 15 o 20 minuti. Otterremo delle chips di zucca croccanti e saporitissime. Questa è un’idea semplice, veloce ma buona.

Ricetta pasta alla zucca e salsiccia

Gli ingredienti che ci serviranno per realizzare questo primo piatto sono:

250 g di salsiccia;

formaggio grattugiato q.b.;

cipolla;

olio, sale e pepe;

400 g di zucca;

vino bianco.

Prima di tutto andiamo a cucinare la salsiccia. Tagliamo la cipolla e in una padella la lasciamo dorare con un po’ di olio. Successivamente aggiungiamo la salsiccia e, quando si inizierà a cucinare, sfumiamo con un po’ di vino. Nel frattempo tagliamo la zucca a cubetti e l’aggiungiamo alla salsiccia. Aggiustiamo di sale e pepe. Mettiamo a bollire l’acqua e aggiungiamo la pasta. Quando sarà pronta uniamo al condimento e il piatto sarà pronto. Ecco 2 ricette salate e facili con la zucca per conquistare il cuore degli invitati.

Lettura consigliata