Il mese di agosto è il periodo dell’anno dedicato ai viaggi e alle vacanze. Che si tratti di giri con lo zaino in spalla o alla ricerca di tutte le comodità poco importa. In molti non possono fare a meno di partire alla scoperta delle bellezze che questo nostro Mondo sa offrire. In tanti preferiranno ancora rimanere in Italia divisi tra borghi montani e mare cristallino. Tra le mete marine più apprezzate troviamo certamente la Sardegna con le sue spiagge bianche e le acqua pulitissime. In tanti, tuttavia, preferiranno viaggi all’avventura in posti più lontani, magari esotici. Tra i viaggi da fare almeno una volta nella vita c’è, quasi sicuramente, l’India. Un’esperienza che segnerà chiunque avrà la voglia e il coraggio di affrontarla. Ma questo non è l’unico viaggio da fare alla scoperta di diverse culture, tra questi vanno citati anche la Colombia, il Giappone e l’Uzbekistan.

3 viaggi da fare nella vita per visitare luoghi belli del Mondo

Uno dei primi posti da visitare in Sud America è la Colombia. Ricca di storia e cultura, è uno dei Paesi che più colpirà. Oltre alle meraviglie naturali, infatti, si potranno anche visitare musei e città. Tra queste la prima città da visitare sarà sicuramente la capitale Bogotà con i suoi quartieri più caratteristici e gli edifici coloniali. Da non perdere una visita al Museo Botero dedicato al grande artista colombiano Fernando Botero. Tra le altre cose da visitare in Colombia troviamo Salento e la Valle della Cocora, ottima per chi ama camminare nella natura. Inoltre Cartagena, con il centro storico Patrimonio dell’UNESCO, ma anche Medellin.

Giappone

Un viaggio relativamente più semplice da organizzare sarà quello in Giappone. Il Paese del Sol Levante saprà offrire tranquillità, sicurezza e organizzazione anche al visitatore più distratto. Un viaggio in Giappone non può che cominciare da Tokyo, una città divisa tra tradizione e modernità. Da qui, poi, si potrà arrivare a Kyoto, ma anche a Osaka e Nara. Proprio qui non bisognerà perdersi i Giardini di Isuien. In questa città si troveranno anche moltissimi esemplari di cervi giapponesi. Chi ha più tempo potrà anche visitare l’Isola di Hokkaido con la sua natura ricca di foreste e Sapporo. Da ultimo, poi, Hiroshima e Nagasaki, città divenute tristemente famose durante la Seconda Guerra Mondiale.

Uzbekistan

Da ultimo si tratterà dell’Uzbekistan, meta meno usuale ma davvero incredibile. Una terra dominata da diversi popoli nei vari secoli, dai Mongoli passando per i Persiani e i Sovietici. Il primo impatto con l’Uzbekistan si avrà attraverso la sua capitale Tashkent, una delle più grandi città dell’Asia Centrale. Oltre a questa, poi, da non perdere Samarcanda con il Museo di Tameralano e le Madrase. Tra le bellezze naturali, poi, il Lago d’Aral e Nurota. Ecco, quindi, 3 viaggi da fare nella vita per scoprire posti nuovi e riempirsi gli occhi di meraviglia.

