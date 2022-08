L’estate sicuramente è il periodo di vacanza per eccellenza, ma nessuno ci proibisce di andare in viaggio anche in altri periodi. Tanto più se per motivi lavorativi non abbiamo potuto usufruire delle ferie in estate. Inoltre, in tanti preferiscono partire quando termina l’alta stagione per evitare il pienone di quel periodo e rilassarsi maggiormente.

Dunque, non sorprende il fatto che diverse persone si concederanno una vacanza a ridosso o durante l’autunno.

Spendere poco per una vacanza al caldo

Il più delle volte chi decide di partire a settembre ricerca un luogo dove le temperature si mantengano ancora miti. Per questo spesso si tende a prendere in considerazione alcuni posti all’estero.

In realtà, però, diversi sono anche i luoghi in Italia dove le temperature scendono molto più lentamente. È il caso della Sardegna e della Sicilia, ma anche delle altre regioni del Sud.

In Puglia, ad esempio, le temperature si manterrebbero attorno ai 20 gradi. La stessa, poi, sicuramente è tra le mete che consentono una vacanza a prezzi accessibili e competitivi.

Inoltre, ha davvero tanto da vedere e scoprire in lungo e in largo. È il caso di un paese davvero carino e particolare non a tutti noto, quello di Adelfia.

Dove andare in vacanza a fine settembre inizio ottobre in Italia

Adelfia è un comune in provincia di Bari e ha una particolarità che lo rende davvero speciale. Infatti, esiste da inizi Novecento e nasce dall’unione di due comuni: quello di Canneto e di Montrone. Ciò spiegherebbe il suo nome che significa fratellanza.

Il fatto che inglobi due paesi fa sì che vi convivano doppie identità e che abbia addirittura due centri storici da poter visitare. Ognuno porta, poi, ovviamente con sé le proprie strutture architettoniche e i propri monumenti.

Troviamo, dunque, da un lato il Palazzo Marchesale di Montrone, struttura appartenuta a un signore feudale della fine del XIV secolo, rimaneggiato, però, nel XVIII. Dall’altro lato vi è, invece, in Piazza Gualtieri, la Torre Normanna di Canneto, una costruzione difensiva del XII secolo circa.

Anche per quanto concerne gli edifici religiosi si ritrova la medesima dualità. Nella parte antica di Montrone si potrà ammirare la Chiesa di San Nicola, dove si trova la statua e la reliquia di San Trifone. A novembre si tiene una festa in onore di quest’ultimo che dà sfoggio di meravigliosi spettacoli pirotecnici. A Canneto sorge, invece, la Chiesa Matrice che conserva le reliquie del patrono San Vittoriano.

Adelfia è, però, nota anche per la produzione di uva da tavola, che le ha consegnato l’appellativo di capitale dell’uva. Tra le varie prodotte, la sua specialità sarebbe l’uva regina.

A ottobre si tiene un’interessante festa dedicata a questo prodotto.

Dove andare al mare

Il territorio di Adelfia si trova a ridosso delle Murge ed è tipicamente collinare. Ciò, però, non vorrà dire dover rinunciare a fare una capatina al mare.

Infatti, disterebbe meno di mezz’ora da Torre a Mare e poco più da un altro comune pugliese dotato di mare, cultura e buon cibo. A meno di un’ora, poi, si potrebbero raggiungere anche Monopoli e Polignano a Mare.

Ecco, quindi, dove andare in vacanza a fine settembre, ad Adelfia, che permetterà di godere di cultura, tradizione e paesaggi, nonché di esplorare i dintorni.

Lettura consigliata

Per una fresca vacanza d’estate in montagna ecco un borgo italiano ideale