La spiaggia più economica d’Italia: ecco dove andare d’estate e spendere poco 

Se non si ha voglia o non si ha la possibilità di spendere molto in estate ecco qual è la spiaggia più economica d’Italia per delle belle vacanze, ma allo stesso tempo poco costose.

L’estate è la stagione in cui non si può rimanere in casa a lungo, ma si deve trascorrere il tempo libero all’aperto. Moltissime persone tra le loro preferenze hanno la spiaggia, il mare, nuotare e prendere il sole per l’abbronzatura ideale.

Non tutti, però, possono permettersi grandi cifre per andare a trascorrere una giornata al mare. Quindi, in questo articolo vedremo qual è la spiaggia più economica d’Italia per avere un’idea su come fare delle belle vacanze ma pagando meno possibile.

Quindi, ombrellone, zaino e sdraio in spalla e pronti a vivere un’estate bella, divertente e spensierata per voi, per la vostra famiglia e i vostri amici. Il segreto è trovare spiagge e posti che non sono ancora stati raggiunti dalla grande massa di turisti, ma che sono delle perle di bellezza straordinaria.

La spiaggia più economica d’Italia si trova in Basilicata

Secondo varie indagini, confermate da più siti di viaggi come travel.thewom.it, la spiaggia più economica d’Italia si trova a Maratea in Basilicata. Questo piccolo borgo si affaccia sul Golfo di Policastro, tra le montagne lucane sul Tirreno.

È una vera perla che vale la pena visitare se si è di passaggio nella regione e che offre spiagge e sentieri da trekking a prezzi moderati. Il paesaggio attorno è incantevole, romantico, quasi da favola.

Mare low cost: dove si può spendere poco

Ci sono altre località che permettono di trascorrere una giornata al mare spendendo poco o, comunque, meno di altri posti più in vista. Una buona scelta potrebbero essere queste mete:

Conero : la riviera da Ancora fino a Numana offre spiagge note, ma anche piccole insenature incontaminate, ideali per prendere il sole in tranquillità e fare qualche sentiero completamente immersi nella natura;

: la riviera da Ancora fino a Numana offre spiagge note, ma anche piccole insenature incontaminate, ideali per prendere il sole in tranquillità e fare qualche sentiero completamente immersi nella natura; Gargano : in Puglia il Parco Nazionale del Gargano offre mete turistiche famosissime, come Vieste, ma ci sono 200 km di costa da esplorare in cui sono presenti piccole baie, spiagge, insenature e borghi spettacolari;

: in Puglia il Parco Nazionale del Gargano offre mete turistiche famosissime, come Vieste, ma ci sono 200 km di costa da esplorare in cui sono presenti piccole baie, spiagge, insenature e borghi spettacolari; Costa Viola in Calabria : 35 km davanti allo stretto di Messina in cui poter visitare spiagge e borghi affacciati su un bellissimo e limpido mare;

: 35 km davanti allo stretto di Messina in cui poter visitare spiagge e borghi affacciati su un bellissimo e limpido mare; Costa dei Trabocchi in provincia di Chieti : si chiama così perché è presente il trabocco, una vecchia macchina da pesca su palafitta;

: si chiama così perché è presente il trabocco, una vecchia macchina da pesca su palafitta; Riserva naturale dello Stagnone : si trova nella Sicilia occidentale e si arriva attraverso la Via del Sale;

: si trova nella occidentale e si arriva attraverso la Via del Sale; Costa Rei in Sardegna: si trova vicino a Cagliari nel territorio chiamato Sarrabus e i prezzi sono molto contenuti rispetto alle altre spiagge dell’isola.

Basta informarsi, esplorare un po’ per trovare dei posti incontaminati che in pochissimi conoscono dove poter rilassarsi e trascorrere lo stesso una fantastica giornata estiva.