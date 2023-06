Basta bresaola e rucola, ecco i golosi pranzi estivi veloci e sfiziosi preparati a “È sempre mezzogiorno”

Non sai cosa cucinare a pranzo d’estate di appetitoso? Diciamo addio al solito piatto di bresaola e rucola e proviamo queste straordinarie ricette proposte nel programma di Antonella Clerici.

Sono passati circa 3 anni dalla prima puntata del noto programma di Rai 1 “È sempre mezzogiorno”, condotto dalla simpaticissima Antonella Clerici. Durante lo show sono proposti diversi giochi a premi e soprattutto delle interessantissime ricette regionali. Vari cuochi e chef ospiti preparano piatti tipici dolci o salati della loro zona, spiegando tutti i passaggi e i trucchetti per un risultato perfetto. Consigli utili che ci offrono molti spunti, da mettere in atto nella propria cucina, per mettere in tavola pietanze diverse e saporite. Nonostante l’ultima puntata di stagione sia stata il 9 giugno, è possibile prendere ispirazione dalle ricette estive proposte ed evitare di preparare i soliti piatti scontati.

Basta bresaola e rucola, ecco i golosi pranzi estivi veloci proposti nel programma di Antonella Clerici

Nelle giornate calde molti di noi, per fare in fretta, propongono il solito piatto di bresaola e rucola, spesso arricchito con le scaglie di grana. Nonostante sia buono e veloce è un piatto che può alla lunga stancare, allora perché non provare qualche semplice ricetta del programma della Clerici? L’esperto di panificazione e lievitati, Fulvio Marino, rivela i segreti per ottenere un filone di grano duro perfetto, da farcire in modo speciale. La ricetta è di tradizione siciliana, il pane cunzato è buonissimo e arricchito con ingredienti poveri e olio extravergine d’oliva fresco.

Basterà tagliare a metà il pane appena sfornato, versare l’olio sulla mollica, aggiungere delle fette di pomodoro, primo sale, acciughe sott’olio, origano, sale e pepe. Non potremo resistere alla bontà dell’insalata mon amour dello chef Antonio Paolino. Tra le varie versioni, sembra molto appetitosa quella con anguria, misticanza, rucola, olive nere, mais, datterini, cipolla rossa, succo di lime, pepe e olio.

Un piatto da leccarsi i baffi

Possiamo dire basta bresaola e rucola, ecco i golosi pranzi estivi veloci che ci faranno leccare i baffi, come l’incredibile strauben salato di Marsetti e De Nigris. La ricetta prevede la marinatura di straccetti di pollo con paprika, succo di limone, olio, sale e pepe, da fare rosolare successivamente. Poi potremo dedicarci all’impasto dello strauben, mescolando:

3 uova;

2 cucchiai di zucchero e sale q.b.;

300 ml di latte;

600 gr di farina 00;

300 ml di birra;

20 ml di grappa bianca.

Ottenuta la pastella friggiamola dando una forma a spirale, una volta cotta adagiamola su un piatto, mettiamo sopra insalata, verdure cotte, pomodorini, pollo e noci. Condiamo con una salsetta a base di maionese, senape, formaggio grattugiato, sale e pepe.